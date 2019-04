Moreno urge una "rectificación" a Sánchez tras "mentir a sabiendas" con su "fake" sobre violencia de género

Publicado 24/04/2019 12:01:41 CET

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido este miércoles una "rectificación" al jefe del Ejecutivo central y candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, tras "mentir a sabiendas" con un "fake" sobre la violencia de género en el debate electoral celebrado este martes en Atresmedia.

En el turno de preguntas de un desayuno informativo organizado en Sevilla por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios Vir, y donde ha presentado a la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, Teresa Jiménez-Becerril, Moreno ha acusado a Sánchez de esgrimir un documento "falso" en ese debate electoral que le enfrentó a los candidatos del PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, respectivamente.

Moreno ha explicado que dicho documento que esgrimió Sánchez está relacionado con la Ley de Transparencia, que "obliga a los gobiernos, a las administraciones, a que cuando un ciudadano, un colectivo, solicita información, tenemos que procurar dársela".

En este caso, según ha continuado el presidente de la Junta, "hay un ciudadano que nos pide información sobre el nivel de colegiación y cualificación de los profesionales que evalúan a las víctimas de violencia de género" y "lo que la Junta traslada es la posibilidad de que los trabajadores objeten" porque "no tienen por qué responder si quieren, y pueden objetar".

"Es un procedimiento absolutamente normal", según ha defendido Moreno, que ha acusado a Sánchez de "trampear" porque, "sabiendo que eso no es lo que era, lo introdujo diciendo que era una voluntad trasladada además de otro grupo político para menospreciar a los trabajadores del área que lucha contra la violencia de género, cosa que es falsa", según ha aseverado el presidente de la Junta.

Por ello, ha exigido al candidato socialista "una rectificación inmediata sobre una actitud que pone mal a la administración andaluza", que "no se lo merece", que además "falta a la verdad sobre una estrategia clara, nítida y contundente contra la violencia machista en Andalucía", y que "coloca una vez más en plena batalla política el sufrimiento de las mujeres que son víctimas de la violencia machista, que necesitan del reconocimiento y de políticas de Estado desde el rigor, la seriedad y el equilibrio", según ha añadido.

PRESIDENTE "NOQUEADO" EN EL DEBATE

Por lo demás, Moreno ha señalado que en el debate de este martes se vio a un presidente del Gobierno "noqueado, desorientado". "Vi más a un expresidente que a un presidente", ha comentado Moreno respecto de Sánchez, y ha agregado que un presidente "debe tener una cierta ponderación, un cierto equilibrio, solvencia, un saber estar".

"Cuando veo a un presidente que tiene que echar mano de los folios para leerse el programa electoral" es que "muy trabajado no está ese programa" y "mucha solvencia no demuestra", según ha comentado Juanma Moreno, que ha lamentado que el jefe del Ejecutivo socialista "utilice el sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia de género, que creo que está por encima de cualquier batalla política", y use un documento "a sabiendas de que era falso", para "arrancar un puñado de votos".

Ha apuntado que "eso demuestra una catadura moral y la falta de claridad, veracidad y transparencia que tiene Sánchez", a quien Moreno vio en el debate "muy noqueado, arrinconado, con ciertas dosis de mediocridad".

CASADO, "SOLVENTE Y CORRECTO" EN EL DEBATE

Frente a ello, el líder del PP-A vio a los demás candidatos "cada uno en su papel", con Ciudadanos "más agresivo, buscando fórmulas para destacar", y al presidente del PP, Pablo Casado, "solvente, con determinación, coraje, fresco y al mismo tiempo correcto", que es como se debe ser en la vida y en los debates, según ha agregado.

Moreno cree que, de cara a las elecciones de este domingo, "hay dos bloques", uno "el de la izquierda", y otro el del PP, "un partido con cuarenta años de servicio público, ponderado, equilibrado, con experiencia, formación y capacidad".

Al respecto del bloque de la izquierda, el líder del PP-A ha animado a realizar "un ejercicio de imaginación" y a que los españoles "piensen si les gustaría ver a ministros o directores generales de Podemos, si eso les tranquiliza, genera serenidad y es la apuesta mejor para el futuro de España". "Yo lo tengo claro como el agua", ha enfatizado Moreno, para quien Casado destacó en el debate de este martes "desde el punto de vista político y personal por encima del resto".