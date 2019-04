Marín acusa a Sánchez de "mentir" en el debate sobre petición de datos a profesionales de la violencia de género

Publicado 24/04/2019 13:09:32 CET

Reivindica el modelo de país de Rivera frente al del socialista, para quien "el precio del sillón de la Moncloa es cualquiera"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, de "mentir" durante el debate electoral celebrado en Atresmedia sobre la información que su departamento habría requerido a los profesionales de la violencia de género en Andalucía.

Después de que Sánchez afirmara en el debate que como consecuencia del pacto del PP-A y Cs con la "ultraderecha" en Andalucía, se han empezado a enviar circulares a médicos, psicólogos y trabajadores sociales para hacer una "lista negra" de trabajadores contra la violencia machista, Marín ha defendido que dicha afirmación es "una mentira como una catedral y con un agravante, que Sánchez sabía que era falso".

En declaraciones facilitadas por la Vicepresidencia, Marín explica que el documento que mostró Sánchez durante el debate "es el protocolo que la Ley de Transparencia obliga a una administración como la Junta cuando se recibe una petición por el Portal de Transparencia para pedir información sobre alguien".

"Sabía que era falso, no hemos facilitado ninguna información, ni hemos violado el artículo 16 de la Constitución. Es doblemente grave lo que dijo y además sabía que era falso", ha apostillado el también líder andaluz de Cs.

Además, ha apuntado que "el protocolo de la ley, aprobada por el PSOE, establece que la administración está obligada a enviar a esa persona de la que se pide información a mandarle un escrito diciendo que se ha recibido un escrito en el Portal de la Transparencia pidiendo sus datos".

Marín explica que cuando se pidieron los datos de estos trabajadores, "se puso en marcha el protocolo y se negó a ella basándonos fundamentalmente en la Ley de Protección de Datos y en lo que nuestra Constitución ampara". Sí han facilitado, como ha indicado, el número de personas que dan ese servicio, "pero ningún dato personal".

Igualmente, ha defendido que todas las personas que prestan este servicio son funcionarios y que "hay una confusión cuando se habla de si están colegiados o no".

Así, Marín ha relatado que en cuanto tomó posesión del cargo, pidió un informe a cada una de la delegaciones provinciales de cada una de esta unidades, garantizando que todos son "profesionales titulados" y que habiendo un número de ellos que no estaba colegiado, un 40 por ciento, "se lo hemos pedido".

"A SÁNCHEZ NO LE CUESTA VOLVER A ENGAÑAR"

A juicio de Marín, en los dos debates electorales celebrados entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno "ha quedado suficientemente que hay un candidato como Albert Rivera, con un proyecto claro para el país y para devolver la ilusión e igualdad de oportunidades a todos, frente a Sánchez, que se ha dedicado a mentir y falsear".

Y es que, como ha censurado el líder andaluz de Cs, el socialista "ha sido capaz de, con un tema tan delicado como es la violencia de genero, dar una información completamente falsa". "No le ha costado ningún trabajo volver a engañar a los españoles porque para Sánchez el precio del sillón de la Moncloa es cualquiera", ha remachado.

Por todo, Marín espera que el domingo, en las generales, "las urnas se llenen de ilusión naranja con un proyecto político ganador como es Cs, como ganador ha sido Albert Rivera en los dos debates".

28A, "MOCIÓN DE CENSURA A SÁNCHEZ"

También se ha referido a este asunto, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Cs en el Parlamento andaluz, Fran Carrillo, que ha tildado de "indecente" que el candidato socialista "utilice el dolor de mujeres maltratadas para beneficio propio".

Ha apuntado que "la única lista negra de la que puede presumir Sánchez es la de sus pactos y de sus alianzas pero de esas no hablar", todo para confiar en que el domingo los españoles "le hagan una moción de censura" porque los españoles "no merecen un presidente que mienta". "La actuación de Sánchez no compete a la institución que representa, al cargo que ostenta y, sobre todo, a la dignidad de un presidente que representa a todo el país", ha agregado.

Con todo, Carrillo ha avisado de que el 28A están en juego dos modelos de país, el que representa Sánchez, "que habla de un modelo de privilegios, gobernado por nacionalistas, anclado en que quienes más tienen sigan teniendo más cosas", o el que lidere Rivera, que "será de ciudadanos iguales y libres, sin privilegios, y que sea una alternativa real para todos".