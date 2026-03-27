Moreno visitará seis provincias andaluzas durante la Semana Santa

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno muestra su papeleta de sitio antes de empezar la estación de penitencia del Santísimo Cristo de la Exaltación a 5 de abril de 2023 en Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, visitará hasta seis provincias de la comunidad durante la Semana Santa para presenciar desfiles procesionales de diferentes cofradías.

Así lo ha desvelado este viernes durante una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, en la que ha relatado que el Lunes Santo tiene previsto estar en Granada, el Martes Santo volverá a Sevilla "y después no volveré a aparecer por mi casa hasta el sábado".

Preguntado por sus rutinas para afrontar la campaña electoral, Moreno ha explicado que intenta "hacer deporte a primerísima hora, al menos tres veces a la semana" y que también cuida la alimentación y practica meditación, "que a algunos les gusta y a otros no les gusta, pero a mí por lo menos me ayuda" para encarar un "nivel de actividad tan intenso" en una comunidad "de la extensión de Portugal".

"En la ronda de seis provincias que haré en Semana Santa estrecharé la mano a cientos, miles de personas y todo eso requiere una buena resistencia física y una buena actitud, porque uno es lo que uno transmite y yo intento estar lo más equilibrado posible, mirar al mundo con un punto de optimismo y recordarme todos los días que con este trabajo, que me lo tomo muy en serio, soy un afortunado porque hago lo que me gusta", ha expuesto el presidente andaluz.

En clave más política, Moreno ha lamentado que la Semana Santa llegue sin conexión directa por Alta Velocidad entre Málaga y Madrid, "jugando lamentablemente con el pan de muchos sectores y con la propia dignidad de Málaga y de Andalucía" como consecuencia de "una pésima planificación, organización y falta de inversión en mantenimiento" desde el Gobierno de la Nación.

"Quiero recordar que uno de cada tres turistas que llega a Andalucía lo hace por Málaga, esto ha sido un varapalo para un sector estratégico en nuestra comunidad y que supone ERTE, pérdida de creación de empleo y pérdida de credibilidad reputacional y que muestra la incapacidad manifiesta que tiene el sanchismo para que España funcione", ha concluido el jefe del Ejecutivo andaluz.