Moriles (Córdoba) reivindica el 'Tesón' de sus viticultores y presenta nueva edición de su Cata del 23 al 25 de octubre

Las Bodegas Casknolia de Lucena (Córdoba) acogen la presentación de la XXVIII Cata de Moriles Expo Wine, que se celebrará del 23 al 25 de octubre y que este año se presenta bajo el lema 'Tesón'. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPIÑA SUR

LUCENA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

Las Bodegas Casknolia de Lucena (Córdoba) han acogido este jueves la presentación de la XXVIII Cata de Moriles Expo Wine, que se celebrará del 23 al 25 de octubre y que este año se presenta bajo el lema 'Tesón', un término que resume la actitud de un sector que, después de las dificultades ocasionadas por el mildiu el pasado año, continúa trabajando la tierra, cuidando sus viñas y afrontando cada ciclo del cultivo con esfuerzo, dedicación y paciencia.

El acto de presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona; el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández; la delegada de Recursos Humanos de la Diputación, Tatiana Pozo; el gerente del consejo regulador de la DOP Montilla Moriles, Enrique Garrido; el gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y propietario de Bodegas Casknolia, Rafael Cabello; el gerente de la Asociación de Bodegas de Moriles, Cristóbal Valverde, además de representantes del sector vitivinícola.

Carmona ha destacado que "el lema de esta edición nace de una realidad vivida por el sector tras la campaña marcada por el mildiu, pero que va mucho más allá de una circunstancia concreta, ya que habla de una manera de entender la tierra y el vino, de quienes no se rinden y siguen cuidando sus viñas para que Moriles continúe siendo referente por la calidad y singularidad de sus vinos".

Entre las novedades de esta edición, la alcaldesa morilense ha citado la designación de Ramón Francas Martorell como Embajador de los Vinos de Moriles, una figura de reconocido prestigio dentro del ámbito de la comunicación y divulgación vitivinícola en España y distinguido como Mejor Periodista y Prescriptor del Vino de España 2025, reconocimiento que avala una trayectoria estrechamente vinculada a la divulgación de la cultura del vino.

La regidora ha subrayado que "contar con Ramón Francas como Embajador supone un reconocimiento al valor y al prestigio que tienen nuestros vinos y a la importancia de seguir acercándolos a nuevos públicos", al tiempo que ha resaltado "la vocación de la Cata de establecer vínculos con otros territorios de tradición vitivinícola".

EL CAVA

En esta línea, Sant Sadurní d'Anoia estará representada en la inauguración de la Cata, como referente de una localidad estrechamente ligada a la producción de cava, dado que quieren que "Moriles sea también un espacio de encuentro entre territorios que comparten una cultura del vino, que tienen mucho que aportar y mucho que aprender unos de otros", ha indicado Carmona.

La regidora morilense ha puesto también el acento en la dimensión de la Cata como escaparate de la localidad y del conjunto del sector, indicando que quieren que "esta nueva edición vuelva a ser un punto de encuentro para profesionales, visitantes y amantes del vino", pero "también una oportunidad para mostrar todo lo que hay detrás de nuestros vinos: nuestra tierra, nuestras bodegas, nuestra cultura y nuestra forma de entender la viticultura", ha señalado.

APOYO DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, Tatiana Pozo ha trasladado el apoyo que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico presta a la Cata de Moriles "dentro de una colaboración institucional orientada a respaldar la promoción económica, turística y agroalimentaria de los municipios de la provincia cordobesa".

Pozo ha indicado, además, que "apoyar iniciativas como ésta es apostar por el desarrollo rural, por la actividad económica ligada al territorio y por un sector vitivinícola que genera empleo, identidad y oportunidades".

Mientras, Cristóbal Valverde, gerente de la Asociación de Bodegas de Moriles, ha detallado las principales novedades de esta edición, que incorpora una ampliación de la superficie de exposición y un incremento de la participación de bodegas, que este año serán nueve, en concreto, la representación de Moriles estará integrada por Bodegas El Monte, Bodegas Casablanca, Bodegas Doblas, Cooperativa San Jerónimo, Lagar Los Gabrieles, Lagar Los Frailes y Bodegas Hathor. A ellas se sumarán Bodegas Arrabal, de Montilla, como bodega invitada del marco Montilla-Moriles, y Bodegas Emendis, de Castellet i la Gornal (Barcelona).

Valverde ha explicado que esta ampliación "responde al objetivo de seguir haciendo crecer la Cata y de ofrecer al visitante una representación cada vez más amplia y diversa del sector", al tiempo que ha puesto en valor la presencia de bodegas procedentes de otros territorios para favorecer el intercambio de experiencias y la difusión de la cultura vitivinícola.

NOVEDADES

Otra de las novedades será la incorporación de un maridaje de vino y chocolate, una propuesta que contará con el asesoramiento de Chocolates Simón, de Barcelona, y que permitirá explorar las posibilidades de combinación entre ambos productos.

Además, se adaptará el horario de la Cata para incorporar nuevas propuestas de dinamización, entre ellas actuaciones de música en vivo, con el objetivo de ampliar la experiencia de los visitantes y acompañar la degustación de los vinos con otras manifestaciones culturales, mientras que se mantienen, como uno de los elementos diferenciadores de la programación, las visitas 'in situ a bodegas y lagares durante el sábado y el domingo, que permitirán conocer de primera mano los espacios donde se elaboran los vinos y acercarse al patrimonio vitivinícola de Moriles.