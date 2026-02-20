Motril (Granada) pide una reunión al Gobierno para actuaciones ante los desperfectos de las borrascas

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el teniente de alcalde encargado del área municipal de Playas y Desarrollo del Litoral, José Peña - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), acompañada por el teniente de alcalde encargado del área municipal de Playas y Desarrollo del Litoral, José Peña, han solicitado en Madrid una reunión de urgencia a la Dirección General de la Costa y el Mar para exigir responsabilidades sobre las medidas que se deben adoptar por parte del Gobierno de España tras las últimas borrascas, que han dejado desperfectos en el litoral de Granada.

Según ha informado el Ayuntamiento de Motril en una nota de prensa este viernes, Luisa García Chamorro ha aprovechado su estancia en la capital de España, tras recibir la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco por la organización del Día de las Fuerzas Armadas de 2023, para formalizar esta petición de urgencia a la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro.

El Ayuntamiento de Motril ha puesto el acento en las medidas que el Ejecutivo central debe a su parecer "adoptar tras las borrascas acontecidas en la ciudad en las últimas semanas y que han dañado algunas instalaciones del litoral motrileño". La regidora ha relatado que "se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de este equipo de Gobierno por el desarrollo de nuestras playas como motor económico y turístico de la ciudad en los últimos años", destacando que "cada vez son más las personas que se ven atraídas a nuestra ciudad por nuestro magnífico clima y las infraestructuras que estamos desarrollando alrededor de ellas".

En este contexto, García Chamorro ha informado sobre el papel que juega el espigón ubicado en la Punta del Santo de Playa Granada, una infraestructura que "hemos pedido durante más de diez años con urgencia al Gobierno de España y que, actualmente, no está funcionando como esperábamos tras la finalización de su obra", dentro de unas competencias que "entendemos que pertenecen al Gobierno central y que necesitan una respuesta inmediata por el bien de nuestra ciudadanía".

"Por todo esto hemos solicitado a la directora general de la Costa y el Mar una reunión urgente para ver qué medidas se van a adoptar a medio y largo plazo para que esta situación no vuelva a suceder, así como un conjunto de medidas a corto plazo para solucionar los desperfectos que han asolado estas últimas borrascas de impacto en Motril, donde se han visto dañadas varias infraestructuras municipales de nuestras playas", ha subrayado la alcaldesa,

"Estamos a las puertas de la Semana Santa, el comienzo oficial de la temporada alta turística en Motril", donde, desde el gobierno local, del PP y Más Costa Tropical, ya se encuentra "todo planificado y en proceso para que nuestras playas estén a punto", algo que, lógicamente, resalta con la necesidad de "buscar una solución con urgencia dentro de las competencias que tiene la Dirección de Costas".

José Peña, principal encargado del área de Playas del Ayuntamiento motrileño, ha subrayado que "nos encontramos hoy junto a la Dirección General de la Costa y el Mar para presentarles un informe donde vienen desarrollados y especificados aquellos daños causados en nuestras playas debido al tren de borrascas en el que nos hemos visto envueltos", añadiendo que "donde se han provocado destrozos, como movimientos de regresión de arena o daños en infraestructuras de tránsito, la solución llegue lo más rápido posible por parte de los responsables a quienes corresponde".

"Desde el Ayuntamiento de Motril queremos pedir tranquilidad a la ciudadanía pues estamos poniendo todos los medios suficientes a disposición de este equipo de Gobierno para recuperar la actividad normal en nuestras playas. Con este informe que presentamos queremos reclamar celeridad en los arreglos a Costas, especialmente ante la cercanía temporal de nuestra Semana Santa, una época especialmente importante para los empresarios de nuestra ciudad, por lo que pedimos soluciones claras y con urgencia", ha aseverado el teniente de alcalde de Playas.

A raíz de este tren de borrascas con el que Motril se ha visto influido negativamente, "el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, nos ha anunciado una inversión en Motril de casi 75.000 euros para los arreglos pertinentes y para la reposición de todas esas infraestructuras que se han visto dañadas como consecuencias de los temporales".