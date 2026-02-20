Junta reubica en Bornos y Jerez a los pacientes de fisioterapia de Arcos tras daños de los últimos temporales en Cádiz

Archivo - Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha anunciado que reubicará de forma provisional a los pacientes de Arcos de la Frontera que requieren rehabilitación debido al mal estado de la sala de Fisioterapia de este municipio tras los últimos temporales.

El plan de contingencia contempla que 88 pacientes realicen sus tratamientos en la sala del centro de salud de Bornos, mientras que otros 14 se trasladarán, mediante transporte sanitario, a la Unidad Hospitalaria Ambulatoria del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, ha detallado la Junta en una nota.

La delegada territorial de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, ha informado al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, de este plan, que busca seguir garantizando la atención asistencial hasta la adecuación de unas nuevas instalaciones en la localidad.

En ese sentido, ha agradecido al Consistorio la cesión de un local para ubicar la sala de Fisioterapia. Este jueves técnicos de Sanidad realizaron una primera valoración de dicho inmueble, que tendrá que ser objeto de una serie de adaptaciones estructurales que permitan ofrecer una asistencia "segura y adecuada".

La delegada territorial ha transmitido que se estima que dichas adaptaciones puedan estar resueltas "en el plazo de un mes". Así, mientras se acometen estas mejoras, y para poder seguir prestando asistencia, desde el Área Sanitaria se ha elaborado un plan de contingencia que entrará en vigor este próximo lunes 23 de febrero.

El plan establece dos situaciones. De un lado, los pacientes autónomos, un total de 88 usuarios, que seguirán sus tratamientos en una sala habilitada en Bornos con su horario habitual y garantizando la continuidad asistencial con el equipo profesional asignado, siempre que la planificación lo permita.

De otro lado, aquellos pacientes que requieren transporte sanitario, un total de 14 usuarios, que serán trasladados al Hospital de Jerez de forma escalonada una vez reprogramadas sus citas en función de la agenda de este centro hospitalario.

Eva Pajares ha insistido que esta medida tendrá carácter "estrictamente temporal" y se mantendrá en tanto en cuanto no se finalice la adecuación de la nueva ubicación en el municipio de Arcos.

Por ello, ha pedido disculpas a usuarios y familiares por las molestias que esta situación pueda ocasionarles, pero ha recordado que el objetivo primordial es poder seguir ofreciendo la asistencia a quienes lo necesitan.