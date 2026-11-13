Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Fuente Obejuna (Córdoba)

Archivo - Vehículo de 112 Andalucía. - 112 - Archivo

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado durante el mediodía de este viernes en la localidad cordobesa de Fuente Obejuna.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, la sala de emergencias ha recibido, sobre las 14,20 horas, varios avisos por un incendio en la chimenea de una casa de dos plantas en la calle Maestra Fuente en la que podría haber una persona atrapada.

Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo.

Los Bomberos han confirmado que un hombre, único ocupante de la casa en ese momento, ha resultado fallecido como consecuencia del incendio, que ha afectado a la planta baja de inmueble.