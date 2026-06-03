Muere una mujer y otra resulta herida en una colisión entre dos turismos en Lahiguera (Jaén)

Dos efectivos se suben a un helicóptero del 061. - 112

LAHIGUERA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido y otra ha resultado herida este miércoles por la tarde tras una colisión entre dos turismos en la carretera A-311, a la altura del término municipal de Lahiguera (Jaén).

Según ha informado en una nota el servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente se produjo poco después de las 17,00 horas. Una llamada alertó al centro coordinador de una colisión entre dos vehículos en la A-311, en el cruce que conecta los municipios de Arjona y Lahiguera.

Como consecuencia del impacto, uno de los turismos se salió de la vía y terminó en una cuneta, donde sus ocupantes quedaron atrapadas en el interior del vehículo, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

Tras ello, la sala coordinadora alertó a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 (que desplazó un helicóptero sanitario al lugar), los Bomberos de Andújar, Policía Local y Conservación de Carreteras.

Los operativos en el lugar han informado de que una mujer ha fallecido mientras que la otra ocupante del vehículo tuvo que ser auxiliada para salir del mismo. En principio, no hay más heridos entre los ocupantes del segundo vehículo implicado.