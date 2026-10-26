Muere un trabajador de 46 años tras sufrir un accidente con una máquina de obra en Orce (Granada)

Hospital de Baza. - 112

ORCE (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

Un trabajador de 46 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente con una máquina de obra en la localidad granadina de Orce.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el suceso ha tenido lugar sobre las 18,15 horas.

En ese momento, la sala coordinadora ha recibido varias llamadas de auxilio que alertaban de un operario herido tras recibir un golpe mientras cargaba piedras con una máquina en la Cuesta San Pedro.

Tras ello la sala de emergencias ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Los servicios sanitarios han evacuado al trabajador al Hospital de Baza, donde finalmente ha fallecido, a pesar de los intentos del equipo médico por salvarle la vida.

Desde la sala coordinadora se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. La Guardia Civil, por su parte, ha informado de la activación del protocolo judicial.