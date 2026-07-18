Una mujer y su bebé trasladadas al hospital tras incendiarse la cocina de una vivienda en Puente Genil (Córdoba)

Archivo - Operador en la sala regional de 112 Andalucía en imagen de archivo. - 112 - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

Una mujer y su bebé han tenido que ser trasladadas a un hospital tras producirse un incendio en una cocina de Puente Genil (Córdoba), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Nuestra Señora del Rosario. Así, a las 16,15 horas el teléfono 112 ha gestionado un aviso en el que se informaba de que había un incendio que afectaba a la cocina de una vivienda en cuyo interior podía haber atrapados.

La sala coordinadora activó de inmediato a los Bomberos de Puente Genil, a Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que ha confirmado el traslado de una mujer de 24 años y de su bebé, una niña de un año, al Centro de Alta Resolución de la localidad cordobesa.