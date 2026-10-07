El Museo Taurino de Córdoba acoge desde este jueves y hasta el 28 de febrero la exposición 'Manolete, su legado'

El Museo Taurino de Córdoba acoge la exposición 'Manolete, su legado', obra del creador Antonio Cabello, hasta el 28 de febrero de 2027. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Taurino de Córdoba acoge este jueves la inauguración de la exposición 'Manolete, su legado', obra del creador Antonio Cabello, que podrá visitarse desde este mismo jueves y hasta el 28 de febrero de 2027. La muestra se presenta como un monográfico pictórico que rompe con la sobriedad del sepia y el blanco y negro característicos de la memoria histórica para insuflar nueva vida a la figura de Manuel Rodríguez Sánchez mediante una impresionante explosión de color y modernidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, a través de un recorrido visual, Cabello rehúye de la copia lineal y propone una auténtica resurrección plástica del mito. En esta colección, el torero aparece despojado de distracciones contextuales y limitaciones visuales, permitiendo que su esencia emerja engrandecida en el centro del discurso estético. El artista ha trabajado a partir de imágenes captadas por destacados fotógrafos de la época, interviniéndolas y transformándolas mediante una técnica que combina la estética de antaño con una vibrante frescura contemporánea.

Uno de los aspectos más llamativos de la obra expuesta en el Museo Taurino es su particular propuesta perceptiva y cromática. Cabello plantea una experiencia óptica donde la obra bascula según la distancia del observador: vista de cerca, se revela como un fragmentado puzzle de colores puros; al tomar perspectiva, esos pigmentos se conjugan para devolver al espectador la precisión y nitidez de una fotografía.

De este modo, la exposición capta la idiosincrasia del espectáculo taurino, entendida como un torrente de formas, plasticidad y ritual. Con 'Manolete, su legado', Antonio Cabello firma un hito representativo que reivindica la vigencia del arte como el medio definitivo para otorgar la inmortalidad a una de las figuras más emblemáticas de la historia de la tauromaquia.

En concreto, los horarios de visita son de martes a viernes, de 08,15 a 20,15 horas; los sábados de 09,30 a 17,30 horas, y los domingos y festivos, de 08,15 a 14,15 horas.