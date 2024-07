Nieto (Por Andalucía) avisa a Moreno: "Su mayoría es legítima pero en la calle se está resquebrajando"

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, le ha advertido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que "su mayoría absoluta es legítima y democrática pero en la calle se está resquebrajando". A esto, Moreno le ha replicado que "usted lo que no quiere entender es que hay una mayoría social que hace tan sólo un mes --elecciones europeas que ganó el PP en Andalucía-- se volvió a reflejar, una mayoría social que no cree en sus políticas minoritarias porque no son rigurosas".

En su turno de preguntas en la sesión de control al presidente de la Junta en el pleno del Parlamento, Nieto ha exigido a Juanma Moreno "poner el oído a lo que está pasando y camino a resolverlo" porque, ha manifestado, "tiene recursos". "El problema --ha continuado la diputada-- es el modelo del PP, pensado para una minoría que se sostiene donde está con los recursos de todos. Engaña a la mayoría social financiando la propaganda con el dinero que debiera estar a disposición de la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo, la sostenibilidad y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

La portavoz de Por Andalucía ha enumerado los "problemas" en la sanidad --listas de espera, contrataciones y recursos al sistema sanitario privado, entre otros--, la educación y la dependencia, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de "sobrarle 4.600 millones de euros del presupuesto de 2023".

"Me dirá que ustedes rectifican todos los días y que son el Gobierno del diálogo" frente a "nosotros, que tenemos una visión apocalíptica, populista y no sé qué más. Falta el respeto a los andaluces. Me parece una frivolidad que se refiera en esos términos a problemas que le quitan el sueño a la gente, que está pasando fatigas y muchas calamidades", ha argumentado Inmaculada Nieto.

En su réplica, el presidente de la Junta de Andalucía ha reclamado a Inmaculada Nieto que su formación "alguna vez" haga "autocrítica" a las políticas del Gobierno central y deje de ser "sumisa" y un "apéndice" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este punto, ha asegurado que seguirá pidiendo "recursos" para los servicios públicos y para atender a los menores migrantes no acompañados. "Ése es el discurso solidario, progresista, real y valiente", ha recalcado. "Le pido que alguna vez sea capaz de reclamar algo al Gobierno de España", ha abundado, apelando que estos fondos serán "en beneficio de Andalucía" y para la solución de problemas "estructurales, de difícil resolución a corto plazo".

Por último, ha lamentado la intervención de Inmaculada Nieto porque "más o menos le ha faltado decir que es que los andaluces son torpes a la hora de votar". "Los andaluces --ha concluido-- no se dejan engañar. ¿Es que usted se cree que los andaluces no se acuerdan de todo lo que ha sucedido durante décadas en Andalucía? Sí se acuerdan y mientras lo tengan en el recuerdo, van a seguir siendo un grupo político que represente a una minoría social".