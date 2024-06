Nieto considera que el Constitucional es "una víctima más de la superación de los límites" por parte de Sánchez

CARMONA (SEVILLA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha considerado este lunes que el Tribunal Constitucional (TC) es "una víctima más de la superación de los límites" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que el fin de la Ley de Amnistía ya aprobada es que "España sea más débil".

Con motivo de su participación en el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en Carmona sobre 'Los retos de la sociedad española ante los desafíos de la agenda social y económica', donde se ha debatido sobre 'La España de la amnistía' con la diputada del PP en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo, el consejero andaluz de Justicia ha lamentado que "a muchos les ha parecido normal que esté --en el TC-- un exministro de Justicia o un alto cargo de Presidencia".

Para el consejero, estos cargos "y una serie de personas no responden a la defensa de la Constitución sino a la interpretación de la defensa de la Constitución que quiere hacer Pedro Sánchez". "Hemos eliminado un contrapeso, un límite más", ha sentenciado José Antonio Nieto, para el que esta situación supone "perder la esperanza última que teníamos de poner orden".

El titular de la Consejería de Justicia de Andalucía ha recordado que la democracia es "un equilibrio de poderes" y ha llamado la atención sobre el hecho de que, una vez aprobada la Ley de Amnistía, "no sólo es que lo que yo digo es Ley sino que lo que yo digo --en alusión a Pedro Sánchez-- es además lo justo y verdadero. Esto supera lo jurídico".

En esta misma línea, ha defendido que "desde la otra parte del muro en la que está Moncloa" hay que combatir esto pues "poco a poco se acaba" cayendo en situaciones como la vivida en Venezuela. "No creo que eso courra en España, no quiero que eso ocurra en España, pero sí que digo que puede ocurrir si no ponemos firmeza", ha apostillado.