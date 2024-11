Nieto (IU) confía en que las primarias de Podemos Andalucía no alterarán la labor y "hoja de ruta" de Por Andalucía

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía y miembro de Izquierda Unida (IU), Inma Nieto, se ha mostrado confiada este miércoles en que las primarias que afronta en estas semanas Podemos Andalucía no alterarán la labor y la "hoja de ruta" de la coalición de la que dicho partido forma parte, y con la que ambas organizaciones, junto a otras cuatro formaciones de izquierda, concurrieron juntas a las elecciones autonómicas andaluzas del pasado año 2022.

Así lo ha venido a trasladar la portavoz de Por Andalucía en rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el resultado de las primarias de Podemos Andalucía pudiera afectar de alguna manera a la estructura del grupo parlamentario en función de la posición que al respecto de dicha coalición mantenga quien gane dicho proceso interno.

Como precandidatas a la Secretaría General de Podemos Andalucía se han postulado tanto la concejal del Ayuntamiento de Sevilla Susana Hornillo como la secretaria de Organización de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, quien cuenta con el respaldo de la todavía secretaria general del partido, Martina Velarde, que no va a optar a la reelección.

Inma Nieto ha subrayado que dichas primarias forman parte de "un proceso interno de una organización hermana --Podemos-- con la que trabajamos codo a codo en el ámbito de nuestra coalición en Andalucía", y a la que desean "el mejor de los debates, el más fructífero y la mejor de las decisiones en primera instancia para su organización, y luego para la continuidad del trabajo que venimos haciendo juntas".

Dicho esto, la portavoz ha subrayado que no tiene "ninguna preocupación con respecto al futuro de nuestro grupo parlamentario", cuyos componentes están "trabajando mucho y muy bien, con toda nuestra modestia, pero también con toda nuestra dedicación y convicción, impugnando las políticas" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "que hacen daño a Andalucía, y planteando a cada una de ellas las alternativas que compartimos", ha valorado Inma Nieto.

La también parlamentaria de IU ha subrayado que así se está trabajando "con independencia de las sucesivas direcciones que tengan las distintas organizaciones" que forman la coalición, por lo que esa labor "no va a cambiar".

"Las prioridades siguen siendo las mismas, y lo que nos mueve es hablar de las cosas que le pasan a la gente y poner sobre la mesa soluciones a esos problemas que el Gobierno de Moreno Bonilla no sólo no resuelve, sino que agrava", ha agregado en esa línea, para remarcar a continuación que "esa hoja de ruta no va a cambiar".

De esta manera, Inma Nieto ha concluido señalando que no tiene "preocupación sobre la interna del grupo parlamentario" Por Andalucía, así como deseando a Podemos Andalucía "un proceso fructífero y muy exitoso" para su "futuro" y para su "aportación" a dicha coalición.