Nieto (IU) defiende la labor del grupo Por Andalucía al margen de las "discrepancias de opiniones" entre sus miembros

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto (IU), ha defendido este miércoles la labor que está llevando a cabo en esta legislatura el grupo en la Cámara más allá de las "discrepancias de opiniones" que puedan existir entre las formaciones que componen la coalición que aúna a IU, Más País Andalucía, Podemos Andalucía, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

En una rueda de prensa en el Parlamento junto a la portavoz adjunta del grupo y presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, la también responsable de Política Institucional de IU Andalucía se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los periodistas después de que el portavoz adjunto y diputado de Podemos Juan Antonio Delgado señalase el pasado lunes que el acuerdo que alcanzaron dichas seis formaciones para concurrir juntas a las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio "no se está cumpliendo", y "algunos están tirando más para romper" dicho consenso que para "cuidarlo".

Inmaculada Nieto ha respondido que "en el ámbito de las ruedas de prensa del grupo parlamentario", los representantes de Por Andalucía "nos dedicamos a hablar de nuestro trabajo y de valorar los pasos que va dando el Ejecutivo andaluz" realizando el análisis "crítico" que corresponde a su papel de oposición, de forma que "toda cuestión de discrepancia de opiniones entre las organizaciones que conforman Por Andalucía tiene un espacio para dirimirse en el ámbito de la coalición que no está en el del grupo parlamentario".

De esta manera, la portavoz ha remarcado que en el grupo se ciñen "escrupulosamente a hacer un trabajo lo mejor que podemos y sabemos, en favor del interés general y de darle solidez a nuestro proyecto alternativo de gobierno para la Junta", un mensaje que ha compartido también la portavoz adjunta, Esperanza Gómez, que se ha remitido a lo dicho al respecto por Inmaculada Nieto.

Después de que Juan Antonio Delgado se quejase el pasado lunes de que no se le dejaba dar ruedas de prensa en el Parlamento en representación de Por Andalucía, y de que la pasada semana se suspendiera la que iba a dar la coalición al no poder ofrecerla Inmaculada Nieto, la portavoz ha indicado que aquella comparecencia ante los medios se suspendió tras un "cambio de horario sobrevenido que nos pidió otro grupo parlamentario" que provocó un problema que no se pudo resolver, y se acabó por cancelar la rueda de prensa porque ella "no la podía dar y era quien tenía la información que ese día queríamos trasladarle" a los periodistas.

En todo caso, Inmaculada Nieto ha insistido en señalar que "el trabajo del grupo parlamentario en ninguna medida se resiente" por dichas discrepancias internas, y en defender que "hay un buen trabajo de equipo".

"Cada diputado tiene asignado mucho trabajo" dentro de Por Andalucía como corresponde a un grupo "pequeño", ha agregado Inmaculada Nieto, que ha defendido además que lo que se circunscribe a la "faena parlamentaria" de la coalición "va saliendo adelante con una carga de profundidad y calidad" que ella juzga "muy adecuada y muy loable teniendo en cuenta que somos un grupo reducido", según ha insistido.

En esa línea, la portavoz ha concluido señalando que ella se queda "con la parte del trabajo, del esfuerzo colectivo" que están llevando a cabo desde Por Andalucía para trasladar "propuestas solventes", y "a eso nos vamos a ceñir", a "proteger nuestro grupo parlamentario y a poner en valor la labor de cada uno de los miembros", ha zanjado.