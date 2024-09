Nieto: "El presidente ha hecho bien con el relevo para el último sprint y hacer que la legislatura acabe con brío"

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, defiende los cambios en el gobierno que ha acometido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el ecuador de la legislatura, que ha supuesto nombrar a nuevas consejeras en Salud y Desarrollo Educativo y que el Gobierno andaluz tenga una nueva portavoz.

"El presidente ha hecho bien en dar el relevo a estas compañeras que han hecho un buen trabajo y ha propuesto a dos mujeres que tienen un perfil técnico, que conocen bien la materia y que pueden ser el último sprint dentro de esta legislatura, ese empujón que el presidente nos ha trasladado de redoblar esfuerzos, de implicarnos al mil por cien y hacer que la legislatura acabe con brío, con fuerza", afirma en una entrevista con Europa Press.

Nieto alaba el trabajo de Catalina García al frente de la Consejería de Salud y de Patricia del Pozo en Desarrollo Educativo, que califica de "enorme", pese a que "han tenido que sufrir además críticas que muchas veces no les tocaba porque no era culpa de su gestión", antes de reflexionar sobre el hecho de que "en todas las consejerías se nota el paso del tiempo", pero en los casos de esas dos carteras, "el desgaste tiene mucha más dureza".

"¿Ha habido cosas que se han hecho mal? Seguramente, pero no solo en salud y en educación, en justicia, en administración local, en función pública, nos hemos equivocado seguro muchas veces", prosigue reflexionando Nieto, para reafirmarse en la idea de que "el peso de esa carga probablemente aconseje relevos más cortos al frente de esas consejerías".

Sobre si hay un problema de comunicación en la Junta de Andalucía cuando se trata del tercer portavoz que nombra Moreno, incluida la interinidad que ejerció Antonio Sanz, cree Nieto que "cuando uno tiene un presidente con la capacidad de comunicación que tiene Juanma Moreno, el papel del portavoz es más difícil. Es una persona que tiene una agenda muy importante, que habla con mucha frecuencia y eso hace que el papel del portavoz sea más complicado", hecho que contrasta con "el papel que tenía el portavoz de Manuel Chaves, que hablaba muy poco y cuando hablaba tenía que salir el portavoz a traducirle, que era más destacado".

Considera sobre los tres consejeros que han ejercido de portavoces que "el papel de Antonio Sanz fue muy importante y consiguió ordenar la comunicación del momento", a partir de ahí plantea que "ésta era la legislatura del agua y del cambio climático y eso aconsejó que una persona que además comunica bien, ordenado, moderado, como Ramón Fernández Pacheco, pues fuese el portavoz", mientras que "ahora hemos entrado en una fase en la que la financiación, la defensa de la igualdad y de Andalucía en pie de igualdad con otras comunidades autónomas y ese papel lo va a hacer muy bien Carolina España, que aquí va a transmitir muy bien esa idea de lo que Andalucía necesita".

Ante la pregunta de si en algún momento pensó que pudiera corresponderle una tarea así, reconoce que "me daba miedo entrar en ninguna quiniela porque lo que quería era terminar este proyecto", de manera que ante un cambio de gobierno "lo que quería es que no me afectara".

"Quería poder terminar este proyecto, llevarlo a término. Me siento muy orgulloso del equipo que tenemos en la Consejería, con todo el mundo dando el mil por cien, demostrando que áreas que son muy poco atractivas, que no tienen nada de sexy, la justicia, la administración local o la función pública, pueden ser espacios donde la gestión se note", continúa explicando sobre su tarea como consejero.

Repasa su carrera para esgrimir que "llevo mucho tiempo en política" y relata entonces que "fui alcalde de Córdoba con un proyecto de ciudad que se planificó para ocho años, pero no tuvimos ocho años, a los cuatro nos faltó un concejal para continuar con ese proyecto".

"Luego fui secretario de Estado de Seguridad, pusimos en marcha un proyecto a cuatro años muy exigente, muy exhaustivo de mejora de la seguridad en España y de las condiciones de trabajo de policías, guardias civiles, pero tuvimos la mala suerte de que la única moción de censura que ha prosperado en España fuese a los dos años de estar en el gobierno", explica sobre la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno para sustituir a Mariano Rajoy.

Explica sobre cómo se gestó el relevo de los consejeros que "recibimos la llamada todos" y "tuvimos una reunión con el presidente antes de que se anunciara el cambio de gobierno", para inferir de esta forma de proceder "un detalle del presidente que demuestra su humanidad" por cuanto "sabe cómo funciona esto y no quería que su gobierno se enterara por los medios del cambio".

En cuanto al mensaje personal que recibió de Moreno, explica que "lo que me trasladó me gustó" por cuanto le dijo "'oye, creo que tienes un proyecto y me gustaría que culminaras ese proyecto'", de manera que "en eso estoy, con los cinco sentidos y las ganas de llevarlo a término".

DOBLE SUBIDA DE SUELDO EN EL GOBIERNO ANDALUZ

Sobre las dos subidas de sueldo consecutivas que ha acometido el Gobierno andaluz entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el consejero arguye que "si hubiésemos tenido en el Gobierno las mismas subidas salariales que ha tenido el resto de los funcionarios, el sueldo ahora mismo sería probablemente un 16 o un 17% más alto", por cuanto esgrime que "el sueldo ha estado congelado durante años" y reivindica que "lo que ahora llamamos una subida de sueldo es lo que todos los años se hace con la actualización de salario de los funcionarios".

Apunta que "el presidente de la Junta gana un 5% menos de lo que gana un portavoz de un grupo parlamentario que en el caso, por ejemplo, de Adelante Andalucía tiene dos escaños" y con esa referencia salarial, la del portavoz parlamentario para el sueldo del presidente, "ha supuesto una subida de sueldo porque ganaba menos de eso".

"Lo que ha ocurrido es que los portavoces se han subido el sueldo y como el sueldo del presidente y del resto del Gobierno está referenciado al sueldo de los portavoces, eso supone una subida de sueldo del Gobierno", alega Nieto para explicar la subida que se publicó el 14 de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"No podemos pensar es que no puede subir el sueldo de un presidente o de un consejero, pero sí a los portavoces", prosigue argumentando, mientras pide "hacer menos demagogia" por cuanto reivindica que "el presidente de la Junta sigue siendo uno de los que cobra menos de toda España y solo hay dos presidentes autonómicos que cobran menos que el presidente de Andalucía, que es la comunidad autónoma más poblada".

Nieto explica que "trabajar por Andalucía tiene satisfacciones que no tienen nada que ver con lo que uno cobra, tiene que ver con lo que uno siente y aquí es más lo emotivo que lo lucrativo".