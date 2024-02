Por Andalucía critica que el decreto de simplificación no esté en BOJA una semana después: "No podemos fiscalizarlo"

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha recriminado este martes al Gobierno andaluz que una semana después de la aprobación del decreto-ley de simplificación administrativa en el Consejo de Gobierno esta norma aún no se haya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), hecho imprescindible para su entrada en vigor.

A través de una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Nieto ha abogado por que "esto se corrija de inmediato" tras calificar de "muy grave" que una norma de tantas repercusiones añadidas, para lo que ha esgrimido que el propio Gobierno andaluz señalara el martes de la semana pasada que "tiene 500 páginas", "todavía no esté a disposición de la ciudadanía ni de ningún grupo de la oposición", por cuanto ha planteado que de esta forma se impide "poder hacer nuestro trabajo de fiscalización y poner las cosas en su sitio".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha afirmado que "el Gobierno de Moreno Bonilla sigue haciendo lo que mejor le sale" para aludir entonces a que hace "mucha propaganda y mucha publicidad pagada con dinero público para hablar de cosas que luego son la más absoluta nada".

"No está a disposición de la oposición, no ha llegado al Parlamento y por tanto no podemos fijar ninguna valoración sobre el mismo que se contraponga a todo ese despliegue publicitario que están haciendo en torno a unas medidas que nadie conoce", ha proseguido quejándose.

Nieto ha utilizado el decreto-ley de simplificación administrativa como ejemplo de esa práctica que ha atribuido al Gobierno andaluz, de manera que "hace una semana se anunció con bombo y platillo como la solución a todos los problemas andaluces" cuando "una semana después sigue guardado, escondido", por cuanto el texto está disponible en la web de transparencia del Consejo de Gobierno, pero aún no se ha llevado al BOJA.

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha advertido a la Junta de Andalucía que la elaboración de ese decreto-ley de simplificación administrativa "no es una campaña publicitaria" y ha planteado que su repercusión "va a tener incidencia en la actividad social y económica de Andalucía" y con esa perspectiva "la gente tiene derecho a conocer en todos sus extremos y no en un anuncio hecho a la medida de los intereses del Partido Popular andaluz".