Nieto: "Si no actuamos, Andalucía va a dejar de ser la comunidad más poblada después de siglos siéndolo"

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, afirma sobre la Estrategia de Reto Demográfico que ha coordinado su departamento en el seno del Gobierno andaluz que "si no actuamos, si no ponemos encima de la mesa una serie de medidas muy audaces y muy determinadas, Andalucía va a dejar de ser la comunidad autónoma más poblada después de siglos siendo la comunidad autónoma más poblada".

En una entrevista con Europa Press, precisa que "al ritmo de crecimiento que tiene hoy Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía está abocada a dejar de ser la comunidad autónoma más poblada si no trabajamos bien esa gestión", al tiempo que proclama que "para Andalucía es muy, muy, importante ser la comunidad autónoma más poblada".

Esgrime razones como ser "la comunidad autónoma con más costa de toda España; somos la segunda con más territorio; somos la primera con más superficie agraria en activo; somos la comunidad autónoma con más espacios naturales protegidos", por lo que defiende que "sin ir contra nadie, creemos que Andalucía tiene una serie de factores que no se han aprovechado bien en el pasado, pero que pueden ser muy útiles en el futuro para asentar ese liderazgo y la población es uno de ellos".

En esa Estrategia contra el Reto Demográfico que ha trazado Nieto como coordinador de este diagnóstico la meta es llegar a los 10 millones de habitantes en 2050 y precisa que, además, de "parte simbólica, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía establece tres escenarios y el más optimista nos lleva aproximadamente a esa cifra".

"Hay otro intermedio que en el año 2050 nos llevaría a prácticamente permanecer en la misma población que tenemos ahora mismo, 8.600.000, pero es que hay un escenario pesimista en el que perderíamos casi 500.000 habitantes", prosigue explicando sobre los tres posibilidades que se barruntan.

Apela a actuar porque "no podemos dejarlo ir a ver a dónde nos lleva el destino", mientras defiende esa meta de los 10 millones de habitantes como "reto en positivo", antes de ofrecer argumentos para considerar que ese objetivo es factible si se repara en la trayectoria de los últimos 25 años, franja de tiempo donde señala que "Andalucía ha crecido en 1.460.000 habitantes" y cree que "si crecemos en apenas 1.300.000 en los 25 siguientes llegamos a los 10 millones de habitantes".

Insiste en que "no estamos haciendo una propuesta que esté fuera de foco", por lo que esgrime de nuevo la contribución del IECA para indicar que en 2023 "el saldo poblacional en Andalucía es de más 60.000 habitantes" y por una regla de tres, esa cifra de 60.000 habitantes durante 25 años, "nos lleva a casi un millón y medio de habitantes".

SALEN MÁS ANDALUCES QUE POBLACIÓN ENTRA

El consejero de Justicia avisa que "tenemos que trabajar en materia de movimientos migratorios interiores dentro de España" porque "en este momento hay más andaluces que salen a otras comunidades autónomas que personas que viven en otras comunidades autónomas que vienen a Andalucía" y precisa que "eso hay que invertirlo".

Nieto blande que el desarrollo demográfico descansa sobre "dos vectores", uno de los cuales es "la población y dónde se ubica la población y otro tiene que ver con la influencia en el desarrollo económico" y reclama seguidamente "conseguir que el crecimiento en población no provoque que no mejoremos en renta per cápita".

"Tenemos que crear productos interiores brutos a mayor ritmo de lo que crezca la población porque tenemos que seguir subiendo en renta per cápita", plantea el consejero de Justicia como reto añadido al estricto crecimiento de la población andaluza.

Considera que si hoy "Andalucía es la comunidad más poblada lo es porque tenemos ese saldo migratorio positivo, con una presencia importante de inmigración, con un papel decisivo" y apuesta Nieto por "una inmigración regulada, ordenada, con sentido, en el que haya primero una demanda y esa demanda se ocupa, no al revés, no que llegan las personas que no saben qué hacer".

"Si volviéramos a la tasa de natalidad de hace menos de una década, ya estaríamos en saldo vegetativo positivo o, por lo menos, un saldo vegetativo cero, que es lo que la Comisión Europea está tratando de buscar", sigue abundando sobre la contribución al crecimiento de la población de Andalucía por crecimiento vegetativo o contribución de la migración.

Reivindica el trabajo que ha comportado la Estrategia ante el Reto Demográfico porque "esa información antes no la teníamos y hoy la tenemos" y ayuda a que "tenemos identificados cuáles son los municipios que pierden población, cuáles son los prioritarios, cuáles son los que tienen un problema de exceso de densidad de población y de falta de recursos, empezando por la vivienda, dónde hay poca vivienda".

Apunta que "esta estrategia se tendrá que revisar en 2030" y que entonces "se tendrá que dar otro paso y se tendrá que afinar mejor las medidas de ese momento".