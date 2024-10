Nieto ve "una anomalía absoluta" que el fiscal general del Estado siga en su cargo y le pide que "recapacite" y dimita

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha dicho este viernes que la apertura de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, y su permanencia en el cargo, supone "una anomalía absoluta, que daña la imagen de España" y de la Fiscalía, por lo que le ha pedido que "recapacite" y "presente su dimisión".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de participar en la 'Jornada Impulmed: Ventajas de la mediación empresarial', Nieto ha afirmado que, en la actualidad, "estamos viendo cosas que nos sorprenden a todos cada vez menos", pero "el hecho de que el fiscal general del Estado esté imputado es algo absolutamente sorprendente y desafortunado, no solo en España", pues "no habido ningún caso en ningún país de la Unión Europea (UE), ni en ningún país occidental que tenga una situación similar".

A juicio de Nieto, el "que se haya podido imputar al máximo responsable de la estructura que tiene por objeto el acusar a quien ha incumplido la Ley es algo inaudito, pero que se haya imputado y se mantenga en su cargo, eso sí que es imposible. No se ha dado en ningún país occidental, en ningún país avanzado y, desgraciadamente, se está produciendo en este momento en España".

Por ello, el consejero andaluz de Justicia ha dicho esperar que, "por el bien de todos, recapacite el fiscal general, presente su dimisión, defienda sus intereses en el juzgado y que resuelvan los tribunales lo que tengan que resolver, pero esta situación es una anomalía absoluta que daña la imagen de España", y "de algo tan importante como es el Ministerio Fiscal, y la carrera fiscal".

En opinión de Nieto, "no se puede dejar esa imagen y ese valor que tiene la Fiscalía supeditado al interés particular de quien ocupa en este momento el cargo de la Fiscalía General del Estado", mientras "el Gobierno le apoya sin fisuras, como si fuera un ministro más", cuando "el Ministerio Fiscal es otra cosa, no es un ministerio como los otros 22 que tiene el Gobierno de España, es un ministerio que tiene por objeto defender la Ley y que tiene entre sus principios la independencia, que debería ser algo que se protegiera más, que se defendiera más y que se ejerciera más".