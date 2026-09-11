NNGG aborda con Carmen Crespo las preocupaciones de los jóvenes agricultores cordobeses en el Parlamento Europeo

Representantes de Nuevas Generaciones de Córdoba con la eurodiputada andaluza Carmen Crespo en el Parlamento Europeo, en el marco de la Youth Week del Partido Popular Europeo (EPP). - NNGG

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba, Ángel López, ha mantenido un encuentro de trabajo con la eurodiputada andaluza Carmen Crespo en el Parlamento Europeo, en el marco de la Youth Week del Partido Popular Europeo (EPP), donde ambos han abordado las principales preocupaciones y retos a los que se enfrentan los jóvenes agricultores de la provincia cordobesa.

Durante la reunión se han puesto sobre la mesa cuestiones como el relevo generacional en el campo, el acceso de los jóvenes a la tierra y a la financiación, la rentabilidad de las explotaciones, la burocracia, la Política Agraria Común (PAC) y la necesidad de garantizar un futuro atractivo para quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

En una nota, el presidente de NNGG de Córdoba ha informado de que ha trasladado a la eurodiputada "la preocupación existente entre los jóvenes agricultores cordobeses ante las dificultades que encuentran para incorporarse al sector" y ha defendido que "si queremos garantizar el futuro de los pueblos y de la agricultura, hay que conseguir que ser agricultor vuelva a ser una opción de futuro para los jóvenes".

Asimismo, López ha valorado las políticas impulsadas por el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía para "favorecer la incorporación de jóvenes al campo, apoyar la modernización de las explotaciones y facilitar el relevo generacional". En este sentido, ha destacado "el compromiso del gobierno de Juanma Moreno con los jóvenes agricultores y con un sector estratégico para Córdoba y para toda Andalucía".

Frente a ello, el presidente de NNGG ha criticado las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que "el campo cordobés no necesita más trabas, más burocracia ni más incertidumbre, sino políticas que permitan a los agricultores vivir dignamente de su trabajo".

Desde Nuevas Generaciones de Córdoba se ha subrayado además "la importancia de que las decisiones que se toman en Bruselas tengan en cuenta la realidad de territorios eminentemente agrícolas como Córdoba", y se ha defendido "una PAC que proteja la actividad agraria, impulse el relevo generacional y garantice la competitividad de los agricultores frente a terceros países".

COMPARTIR PROPUESTAS

El encuentro se enmarca en la participación de NNGG Córdoba en la Youth Week del Partido Popular Europeo, una iniciativa que permite a jóvenes de distintos puntos de Europa compartir propuestas y trasladar sus inquietudes a representantes políticos europeos.

Al respecto, López ha agradecido a Carmen Crespo su disposición para escuchar las demandas de los jóvenes cordobeses y ha destacado que "los jóvenes no queremos que nos digan que el campo no tiene futuro; queremos que las instituciones trabajen para que podamos construir nuestro futuro en los pueblos".