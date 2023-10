Noel López (PSOE-A) critica "ninguneo" de Moreno a los jóvenes andaluces por el retraso en el pago del Bono de Alquiler

GRANADA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, ha criticado este lunes desde Granada que más de 17.000 jóvenes andaluces están a la espera desde hace más de un año del pago del Bono de Alquiler Joven, "a pesar de que la Junta de Andalucía cuenta ya con los 68 millones de euros transferidos por el Gobierno central" y ha censurado el "ninguneo" a los jóvenes por parte del presidente autonómico, Juanma Moreno.

"Perdieron su tiempo en echar su solicitud, pero a día de hoy no tienen respuesta ninguna", ha censurado López, que ha subrayado que la ayuda de 250 euros al mes durante dos años puesta en marcha por el Gobierno de España "es una ayuda suficiente para que puedan emanciparse y, sobre todo, una ayuda a sus vidas y a su desarrollo, pero tenemos esa indolencia del PP y ante todo el ninguneo de Moreno Bonilla".

Frente a la actitud del Gobierno andaluz, desde el Gobierno central, ha asegurado Noel López, "hay una apuesta clara por la juventud, por la emancipación y el empleo de los jóvenes, por la educación, por el ámbito universitario, pero en Andalucía Moreno Bonilla no tiene esas prioridades".

A juicio del secretario de Organización de los socialistas andaluces, el presidente de la Junta "no comparte el presente y futuro de Andalucía que, sin duda alguna, son nuestros jóvenes", de ahí que le haya reclamado a Moreno Bonilla "que se centre, que demuestre que es una persona moderada y que apuesta verdaderamente por los jóvenes". "No puede ser que tenga a la espera a 17.000 hombres y mujeres que quieren tener un futuro, que desean tener la capacidad de emanciparse y que por culpa de Moreno Bonilla no pueden", ha añadido López.

PROBLEMAS EN ANDALUCÍA

El secretario de Organización de los socialistas andaluces ha destacado que, día a día, Moreno demuestra que Andalucía "no es lo que le interesa ni es lo importante para él".

"Ayer lo vimos en Cataluña hablando de Andalucía, pero cuando está en Andalucía habla de Cataluña, por eso desde el Partido Socialista le exigimos que hable de Andalucía, de esta tierra y de los problemas de los andaluces, que tenemos una tasa de desempleo juvenil del 40 por ciento, nueve puntos por encima de la media nacional, o que hable de la educación, de la universidad, pero de la pública, no de la privada. Y que también se preocupe por los problemas de todos los andaluces, en el ámbito sanitario, educación, asistencia", ha subrayado López, que ha exigido también a Moreno Bonilla "que no nos ponga más excusas, porque estamos cansados de que sean siempre problemas técnicos".

"No da a conocer las listas de espera porque tiene problemas técnicos; no se llevan a cabo las actividades extraescolares que afectan a más de 90.000 niños y niñas por problemas técnicos; no actualiza las bolsas de SAS por problemas técnicos y realmente lo que padece Andalucía no es un problema técnico es un presidente indolente con los problemas que tiene esta tierra", ha concluido.

"INSOSTENIBLE"

CCOO Granada ha participado este lunes en la concentración convocada frente a la delegación de Fomento de la Junta en Granada para protestar por los retrasos en el pago del bono alquiler joven por parte del Gobierno andaluz, ante una situación que la secretaria de Juventud del sindicato, Gloria Aguilera, ha calificado de "insostenible".

La responsable sindical ha precisado que el Gobierno Andaluz se comprometió a la puesta en marcha del bono alquiler hace casi un año y CCOO volvió a reclamarlo en la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía en marzo, pero cuando está a punto de cumplirse un año de la presentación de solicitudes, no hay ni una sola resolución definitiva de las más de 3.000 presentadas por jóvenes solicitantes en Granada, siendo ésta la tercera provincia andaluza con más solicitudes del total de 17.000 presentadas en la comunidad andaluza.