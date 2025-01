El nombramiento del nuevo director del Patronato Lorca de Granada, pendiente de un recurso al anterior concurso

GRANADA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de la Diputación de Granada han recomendado no dirimir el concurso abierto para la elección de la persona que se hará cargo de la dirección del Patronato Federico García Lorca en tanto no se resuelva un recurso presentado contra el anterior proceso, si bien el equipo de gobierno provincial, del PP, va a intentar que esto no ralentice el actual.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Diputación de Granada toda vez que el recurso ha de verse en los próximos meses en el contencioso-administrativo y mientras tanto los servicios jurídicos han aconsejado parar el proceso de selección, para el que se han presentado doce candidatos.

El proceso se ponía en marcha, con una resolución de fecha de 7 de noviembre, después de la renuncia a tomar posesión del cargo por parte del portavoz del PP en Armilla, Antonio Membrilla, el pasado marzo tras la polémica suscitada por un mensaje en redes sociales en 2020 en que se refirió a la memoria histórica como "memez histérica".

Las bases, que se aprobaban también en virtud de dicha resolución, publicada en su día en el Boletín Oficial de la Provincia y consultada por Europa Press, indicaron que para aspirar a este cargo de libre designación hay que "tener la condición de funcionario de carrera o personal laboral de las Administraciones públicas o ser un profesional del sector privado".

Han de ser "titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, que reúna los requisitos establecidos" para su desempeño, agregaba la resolución, firmada por la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, como vicepresidenta del Patronato Federico García Lorca.