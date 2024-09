Nopasesdemí se concentra en El Carpio (Córdoba) para seguir pidiendo un cercanías que pare en todos los pueblos del eje

EL CARPIO (CÓRDOBA), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana #Nopasesdemí se ha concentrado en El Carpio (Córdoba) para "seguir recordando al Ministerio de Transportes la necesidad de poner en marcha el tren de cercanías del Valle del Guadalquivir en la totalidad de municipios del eje Palma del Río-Villa del Río", a la vez que han anunciado un calendario lleno de movilizaciones para este otoño.

Según ha informado la plataforma en una nota, a dicho acto han acudido "numerosos representantes políticos y ciudadanos de los municipios de El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca y Almodóvar del Río", y se ha leído un manifiesto con el que se ha insistido en la idea de que "el ferrocarril es de vital importancia para la economía y el desarrollo del Valle del Guadalquivir cordobés, tanto para el sector turístico, como para el comercio o la agricultura y, evidentemente, para el bienestar de los ciudadanos".

Los manifestantes han recordado que son "innumerables los desplazamientos que se producen a diario en ambos sentidos, por motivos de estudio, trabajo, sanitarios o comerciales, de ahí la necesidad de recordar a las administraciones competentes que es vital la puesta en marcha de este corredor ferroviario, que permita mejorar la calidad de vida y propiciar un desarrollo económico sostenible del territorio, para contribuir a la cohesión social y territorial de la provincia y a la no discriminación de los cordobeses respecto a otras provincias andaluzas".

A juicio de la plataforma, "el cercanías puesto en marcha por el Ministerio de Transportes no es más que la ampliación de frecuencias (horarios) del Media Distancia Jaén-Córdoba-Sevilla, pero no realiza parada en todos los municipios por los que pasa. Aunque se anunció la construcción de nuevas estaciones en Montoro y Almodóvar del Río, no se ha avanzado nada en la licitación de dichos proyectos".