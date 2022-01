CCOO cree "un error garrafal" que Moreno "siembre dudas" en Bruselas sobre los Next Generation

CÓRDOBA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha considerado este martes "un error garrafal que el Gobierno y el presidente andaluz", Juanma Moreno, "siembre dudas" en Bruselas (Bélgica) "sobre la gestión de los fondos europeos" Next Generation en España "porque eso significa retrasar que los fondos lleguen a las empresas y a las familias trabajadoras".

En este sentido y en declaraciones a los medios antes de inaugurar en Córdoba una jornada organizada por su sindicato sobre 'El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social', López ha opinado que "el presidente de la Junta Andalucía tiene que demostrar en Bruselas las oportunidades y la fortaleza que tiene nuestra tierra, Andalucía, y también el conjunto de España, porque no olvidemos que Andalucía quiere igualdad y derechos", además de "cohesión social", y ello en el marco de "un proyecto de país integrado".

Por eso, a CCOO-A le parece "una barbaridad que el presidente de la Junta de Andalucía siempre dudas sobre la gestión de los fondos europeos, cuando lo que tendría que decir es que tenemos capacidad más que suficiente en Andalucía y en nuestro país para poner los fondos europeos en carga lo antes posible", y que así lleguen, cuanto antes, "a las empresas", porque de esa forma "llegarán también" a "los trabajadores y a los ciudadanos".

Por otro lado, la líder sindical ha señalado que "el Gobierno andaluz no se puede poner de perfil cuando hablamos de problemas laborales y de conflictos laborales" en Andalucía, lamentando López que "el Gobierno andaluz lo único que está pensando es en si convoca o no las elecciones".

Sin embargo y a juicio de la secretaria general de CCOO-A, "en las cosas del comer es donde los ciudadanos, donde los trabajadores quieren ver al Gobierno andaluz, donde quieren ver a las personas que los dirigen" ocupadas en "resolver los problemas reales y dejarse de una vez por todas de tanto electoralismo, porque con las elecciones la gente no come, la gente come con su trabajo y con su esfuerzo, y en esto el Gobierno andaluz también tendría que opinar algo".

En este contexto, López también ha tenido palabras para los empresarios, a lo que ha pedido "que se pringuen y que, de una vez por todas, abandonen la actitud reacia" y empiecen a "subir los salarios, porque si suben los salarios, los trabajadores vamos a tener más capacidad de consumo y, por tanto, vamos a tener más posibilidad de reactivar la producción en las empresas".