El obispo de Córdoba llama a "parar las armas" y buscar el "compromiso con la paz"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante las guerras en Ucrania y en Oriente Medio, ha llamado este Viernes de Dolores a "parar las armas" y buscar el "compromiso con la paz", considerando que, para ello, hay que promover las condiciones para que haya "entendimiento".

Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas, tras presidir la misa celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba, donde ha recordado que el tipo de armas que estuvieron relacionadas con la pasión de Jesús y a las que alude la Biblia, "ahora están en museos, no se utilizan, pero se han sustituido por otras, como son los misiles" y, "sobre todo, los drones, que se han puesto de moda en Ucrania" y que también se emplea profusamente en el conflicto de Oriente Medio.

La cuestión, según ha subrayado Jesús Fernández, es que "tienen que parar las armas" y, por eso, ha instado a "rezar y comprometernos con la paz", porque con la guerra "no vamos a ninguna parte" y, además, "hay muchos inocentes muriendo por causa de la guerra", de modo que, lo mismo que "el Señor le dijo a Pedro: envaina la espada, no la utilices", también confía el obispo en que "el Señor nos ayude para crear las condiciones para que haya paz y entendimiento".

De hecho, el obispo ha pedido que reine la concordia "entre todos", para que "nuestra sociedad española y la mundial, pues avancen por ese camino de entendimiento, desde el perdón, desde la comprensión que esas son las armas realmente de Dios con las que nos invita a revestirnos".

En cuanto a la homilía que ha pronunciado durante la misa, Jesús Fernández, según ha informado la Diócesis en una nota, ha puesto de manifiesto su "alegría por la gran devoción que se palpa en el entorno de Capuchinos ante la imagen de la Señora de Córdoba", a la que el prelado ha pedido por los que sufren, tras hacer alusión a las lecturas del Evangelio de este Viernes de Dolores.

Así, el obispo ha pedido a los fieles mantenerse "firmes en la fe, no sólo cuando todo va bien, sino quedarnos junto a Él cuando llegan momentos difíciles en la vida", y ha recordado a las "personas que sufren, como Noelia, una joven que ha pedido la muerte porque todos hemos fallado y no le hemos facilitado vivir sin dolor".

Igualmente, ha pedido "por las madres que sufren la pérdida de sus seres queridos, porque se los roban las adicciones, el terrorismo o la guerra", culminando Jesús Fernández su homilía pidiendo "responsabilidad y compromiso a favor de la vida".