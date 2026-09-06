Las obras de la autopista ferroviaria obligan a fijar servicios alternativos por carretera desde Jaén y Linares-Baeza

Archivo - Viajeros en la estación de tren de Jaén. - RENFE - Archivo

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inicio de las obras adaptación de la infraestructura a los servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza ha llevado a Renfe a establecer un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Almuradiel, así como entre la Estación Linares-Baeza y Almería.

En concreto, desde este domingo, 6 de septiembre, los servicios de Media Distancia Madrid-Jaén y los Intercity Almería-Madrid se verán afectados por estas actuaciones, según se ha precisado a Europa Press desde la citada compañía.

Para garantizar la continuidad del viaje de los Media Distancia Madrid-Jaén, Renfe ha planteado "un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Almuradiel y paradas intermedias, en ambos sentidos".

Como consecuencia de las necesidades operativas derivadas de estos trabajos en la infraestructura, los Intercity Almería-Madrid dejarán de circular mientras se desarrollen las obras. El trayecto para viajar entre Almería y Linares-Baeza se garantizará por carretera con dos servicios al día.

Por su parte, la oferta habitual de los dos Alvia Almería-Granada-Madrid, uno por sentido, se "continuará prestando con normalidad", según ha añadido Renfe.

Cabe recordar, además, que los nuevos servicios alternativos por carretera entre Jaén y Almuradiel y entre Almería y Linares-Baeza se suman a los que ya están en marcha en el trayecto de Media Distancia Jaén-Córdoba.

En este caso, Renfe va a mantener el plan alternativo de transporte que presta actualmente en este tramo y en sus estaciones intermedias, donde se viene realizando desde las afectaciones provocadas en la infraestructura por el temporal de principios de año.

Unas obras, ya finalizadas, que se van a solapar con las que ahora comienzan por la adaptación de la autopista ferroviaria, de manera que el corte de la circulación ferroviaria va a permanecer interrumpido entre Jaén y Córdoba hasta otoño del 2027, según se informó desde Adif a mediados de agosto.

Finalmente, desde Renfe se ha destacado que "reforzará la comunicación e información al cliente sobre estas modificaciones del servicio mediante avisos a bordo de los trenes, mensajes durante el proceso de venta web de billetes y cartelería en estaciones".