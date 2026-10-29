La ocupación turística durante el puente en la provincia de Jaén roza el 88,2%, con Úbeda y Baeza a la cabeza

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JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ocupación turística en la provincia de Jaén se situará en el 88,20% durante el puente de Todos los Santos, según los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas por la Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Turismo Activo de la provincia de Jaén (TurJaén) entre los establecimientos del sector.

Esta cifra representa un incremento de 1,51 puntos porcentuales respecto a los registros del año 2024, año que han tomado como referencia idónea para la comparativa ya que en 2024 el Día de Todos los Santos cayó en viernes y permitió disfrutar de un puente festivo de tres días, igual que ocurre este año.

Por destinos, las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza lideran la previsión de ocupación en la provincia con un 94,62%, lo que supone un ligero incremento frente al 93,95% alcanzado en el año de referencia.

Le siguen muy de cerca otros puntos de gran interés de la provincia. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas alcanza una ocupación del 93,25% (frente al 93,07% de 2024), mientras que Jaén capital registra un 93,06%, mejorando en 1,40 puntos porcentuales el 91,66% obtenido en el anterior periodo comparable.

Desde TurJaén se destaca la situación del Parque Natural de Sierra Mágina, que experimenta uno de los crecimientos más significativos al situar su ocupación en el 91,93%, una cifra muy superior al 82,15% registrado en 2024. En una línea de evolución especialmente favorable se sitúa también la Sierra Sur, que alcanza un 86,68% de ocupación frente al 78,25% del año de referencia.

Por su parte, la comarca de Andújar y el Parque Natural Sierra de Andújar registran una ocupación del 72,91%, mejorando el 69,62% de 2024. En el extremo opuesto, la zona de Despeñaperros presenta una ocupación del 54,61%, lo que supone un descenso frente al 57,95% del año de referencia, convirtiéndose en el único de los destinos analizados que experimenta un retroceso en sus cifras.

Desde TurJaén han señalado que, si bien los datos muestran una evolución positiva en la mayor parte de la provincia, las cifras también evidencian una realidad desigual por territorios. De este modo, se constatan niveles de ocupación muy elevados en las ciudades patrimoniales, la capital jiennenses y los principales espacios naturales, frente a resultados más moderados en otras comarcas jiennenses.

La asociación ha subrayado la importancia de seguir analizando estos indicadores para conocer al detalle el comportamiento de la demanda y mejorar la competitividad del sector. Asimismo, ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los intereses de las empresas turísticas y en la promoción de una oferta provincial diversa que aproveche el potencial cultural, natural y gastronómico de Jaén.