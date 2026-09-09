OLA Granada vuelve el 26 de septiembre para impulsar a la nueva generación de músicos de la ciudad

Archivo - El concejal de Cultura, Jorge Saavedra; el director del festival, Nani Castañeda; la representante de Fundación Unicaja, Gema Domínguez; y la representante de la Fundación Miguel Ríos, Sara Armadas, entre otros, durante la presentación del festi - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada presenta, con el patrocinio de Fundación Unicaja, Cervezas Alhambra, y GEGSA, una nueva edición de 'OLA Granada - La Música que viene', el encuentro que celebrará su tercera edición el próximo sábado 26 de septiembre en la explanada del Palacio de Congresos. Desde las 19,00 horas y con acceso gratuito hasta completar aforo, la ciudad volverá a contar con un gran escenario dedicado a descubrir, apoyar y proyectar a los nuevos talentos de la escena musical granadina.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado el valor de esta iniciativa como una herramienta para acompañar a los artistas emergentes y reforzar el papel de Granada como una de las grandes ciudades musicales del país.

"OLA Granada es una muestra de la enorme capacidad creativa que tiene nuestra ciudad y de la necesidad de ofrecer espacios y escenarios a los artistas que están construyendo la música que viene. Granada tiene una historia musical extraordinaria, pero también tiene una nueva generación de músicos que merece ser escuchada, apoyada y proyectada", ha señalado.

Saavedra ha subrayado además que esta apuesta forma parte de la visión cultural que Granada está impulsando de cara a 2031. "OLA Granada representa muy bien el modelo cultural que queremos impulsar de cara a 2031: una cultura que apuesta por el talento de nuestra ciudad, genera oportunidades y acerca propuestas de calidad a todos los públicos. Queremos que Granada siga siendo una ciudad de referencia para la música y que quienes crean aquí encuentren espacios para desarrollar sus proyectos y conectar con nuevas audiencias", ha afirmado.

PROGRAMACIÓN

La tercera edición de OLA Granada reunirá en su escenario a cuatro propuestas musicales con diferentes estilos y lenguajes: Tirana, Alien Animals, Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal y Camellos, banda referente del punk pop y el rock alternativo español, que llegará a Granada dentro de su gira de décimo aniversario. La actuación de Camellos será además su única cita en Granada dentro de esta gira.

El concierto comenzará a las 19,00 horas y se prolongará hasta las 23,45 horas, con la participación también de Don Gonzalo DJ. La propuesta permitirá a los artistas emergentes compartir escenario y público con una formación consolidada del panorama nacional, ofreciendo una plataforma de gran visibilidad para la nueva creación musical de Granada.

La programación se completará dos días antes, el jueves 24 de septiembre en la Sala Planta Baja, donde a las 19,00 horas tendrá lugar una charla abierta que dará continuidad a la mesa redonda celebrada el pasado 8 de mayo bajo el título '¿Qué le falta a Granada?'. El encuentro reunirá de nuevo a profesionales y representantes del sector para profundizar en las fortalezas, carencias y oportunidades de Granada dentro de la industria musical española.

Nani Castañeda será el encargado de conducir el debate junto a Jorge Saavedra, concejal de Cultura, portavoz del Equipo de Gobierno y responsable de los avances de Granada 2031 por parte del Ayuntamiento. A continuación, a las 21,00 horas, la Sala Planta Baja acogerá el concierto '¡Vuelta al Planta!', con el que la mítica sala granadina dará comienzo a su nueva temporada.

Esta tercera edición de OLA Granada cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra, Fundación Unicaja y GEGSA, y con la colaboración de la Fundación Miguel Ríos y la Sala Planta Baja. La iniciativa está dirigida y producida por UnoMolar Producciones, con una trayectoria vinculada a la organización de eventos y al apoyo a la escena musical granadina.

Fundación Unicaja Y Cervezas Alhambra participan como patrocinadores principales de esta edición, mientras que GEGSA se suma por segundo año consecutivo, reforzando su compromiso con las actividades culturales de Granada. La Fundación Miguel Ríos y la Sala Planta Baja contribuyen también a esta apuesta por la creación musical y por la generación de espacios de encuentro para los nuevos artistas.