Junta difundirá en una jornada en Cádiz los avances en proyectos de investigación del patrimonio arqueológico andaluz

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo (1i), visita las últimas actuaciones en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa (Cádiz). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha organizado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz el próximo jueves 17 de septiembre las III Jornadas de Difusión de los Proyectos Generales de Investigación Arqueológica de Andalucía.

Esta actividad, que tiene asistencia libre previa inscripción del público interesado y que podrá seguirse también por streaming, tiene como objetivo principal divulgar entre la ciudadanía las últimas hipótesis y hallazgos de estos proyectos de investigación, como estrategia fundamental para la protección y la transmisión del patrimonio cultural andaluz.

En las mismas se darán a conocer los últimos avances de cuatro proyectos que se desarrollan en la necrópolis de la Lentejuela (Teba, Málaga) y en los yacimientos de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) y Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz), en el que se está estudiando tanto la explotación de sus recursos pesqueros como la logística de la ciudad, según ha indicado la Junta en una nota.

Los cuatro proyectos que van a participar en la tercera edición de las jornadas han sido seleccionados atendiendo a criterios de interés, vigencia y actual estado de desarrollo de entre los 38 que hay en vigor en yacimientos y conjuntos andaluces.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha asegurado que este evento "pionero", que se celebra cada año el tercer jueves del mes de septiembre, se ha consolidado como "una cita ineludible" por su capacidad de "conectar ciencia y divulgación de primer nivel".

En este sentido, ha recordado que "tradicionalmente" la difusión de estos proyectos se limitaba a canales especializados, destinados a un público "académico y universitario", una práctica que desde la Consejería de Cultura han decidido "transformar desde 2024 para trasladar el conocimiento de estas investigaciones a la totalidad de la ciudadanía interesada".

"Esta propuesta nació de una doble convicción institucional: la enorme calidad de las investigaciones arqueológicas que se desarrollan en nuestra comunidad y la certeza de que divulgar sus resultados es fundamental para que la ciudadanía entienda la necesidad de proteger, conservar y transmitir nuestro patrimonio como la vía que nos permite comprender nuestra identidad", en palabras de Del Pozo.

De este modo, en las jornadas se abordarán dos proyectos de investigación que se están desarrollando en la ciudad romana de Baelo Claudia.

El primero de ellos, dirigido por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz Dario Bernal Casasola, está sistematizando las investigaciones arqueológicas relacionadas con la explotación de los recursos del mar. Este proyecto es pionero en el desarrollo de arqueología experimental para recrear las antiguas salsas de pescado, conocidas como garum.

El segundo proyecto indaga en la ciudad antigua de Baelo Claudia y en el complejo engranaje que se generaba para satisfacer las diferentes demandas de la población, partiendo de la hipótesis de que la urbe funcionaba de acuerdo con principios básicos de reutilización y aprovechamiento de productos y materiales. Dirigido por Oliva Rodríguez Gutiérrez, catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla, es una investigación multidisciplinar de diferentes instituciones españolas y extranjeras.

El proyecto de investigación de Los Millares, yacimiento ubicado en Santa Fe de Mondújar (Almería) y datado en el III milenio a.C, enfoca su interés en las áreas residenciales y los espacios funerarios del poblado, toda vez que su impresionante sistema defensivo, formado por cuatro murallas concéntricas y 13 fortines, ha centrado ya en el pasado diversos trabajos previos en este asentamiento de la Edad del Cobre.

El proyecto actual está dirigido por el catedrático Juan Antonio Cámara Serrano y el doctor Alberto Dorado Alejos, ambos de la Universidad de Granada.

Por último, la jornada abordará las investigaciones desarrolladas en el yacimiento de la necrópolis de la Lentejuela, codirigidas por los doctores Serafín Becerra y Eduardo Vijande, que persiguen avanzar en el conocimiento de las estructuras monumentales del yacimiento, así como en su cronología y función.

Situada en el municipio de Teba, la necrópolis cuenta con 12 dólmenes distribuidos en más de seis hectáreas, lo que la convierte en la mayor concentración de construcciones megalíticas de la provincia de Málaga.

En el marco de este enfoque divulgativo, las Jornadas de Difusión de los Proyectos Generales de Investigación Arqueológica de Andalucía están abiertas a cualquier persona con interés en el conocimiento de las últimas investigaciones desarrolladas en los Programas Generales de Investigación Arqueológica de Andalucía.

La asistencia es libre con inscripción previa en el correo electrónico asiste@pgiandalucia.es.

El encuentro va a ser retransmitido en línea en tiempo real por Youtube y cuenta con la presencia de un intérprete de lengua de signos.

Esta tercera edición de las jornadas da continuidad a las celebradas en 2024 en el Museo Íbero de Jaén, donde se presentaron las últimas conclusiones de los trabajos en los yacimientos de Puente Tablas (Jaén), Arucci Turóbriga (Huelva) y en la Alcazaba de Almería; y en 2025 en el Museo de Málaga, donde se expusieron los avances llevados a cabo en Ategua (Córdoba), el Cerro del Villar (Málaga) y en la villa romana de la Gabia (Granada).