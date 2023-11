La ONCE lanza un proyecto para impulsar el empleo de personas con discapacidad en el sector de la transición ecológica.

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE, en colaboración con Éxxita Be Circular, ha presentado este martes oficialmente 'TandEM Algoritmo Verde', un proyecto gestionado por la Asociación Inserta Innovación que está destinado a impulsar la empleabilidad de personas con discapacidad en el sector de la transición ecológica y el empleo verde.

La iniciativa, que ha sido desarrollada para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y está financiada por los fondos NexGenerationEU, según indica la ONCE en un comunicado, ha recibido este martes la visita de los máximos representantes de las entidades implicadas; el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el CEO de Éxxita Be Circular, Alejandro Costa.

El proyecto está formando a 35 jóvenes con discapacidad intelectual en Madrid y Sevilla en la reparación y recuperación de dispositivos eléctricos y electrónicos asistidos en todo el proceso por tecnología propia basada en Inteligencia Artificial y la realidad aumentada.

Durante el recorrido por el Circular Innovation HUB --instalaciones que buscan ser referente nacional en tecnología verde y economía circular-- los asistentes pudieron comprobar de primera mano los conocimientos adquiridos por los alumnos en materia de recuperación y cómo la tecnología actúa como una asistente en el proceso de identificación de la incidencia, proceso de reparación y testeo final de calidad.

De esta manera 'TandEM Algoritmo Verde' está impulsando la empleabilidad de estos jóvenes favoreciendo su inclusión en el mercado laboral y dando respuesta a las nuevas demandas de cualificación en actividades vinculadas a la transición ecológica, la reparación y reutilización de productos y componentes.

Así, este proyecto se posiciona como una iniciativa referente en el impulso de la empleabilidad verde de personas con discapacidad y lo configura como un modelo exportable mediante conocimiento y tecnología a otros centros de la geografía nacional para aumentar su alcance e impacto social y medioambiental.