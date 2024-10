La ONCE reparte 210.000 euros en Montalbán de Córdoba gracias a seis cupones premiados con 35.000 euros

Andrés Valenzuela ha vendido seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno. - ONCE

MONTALBÁN DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha dejado una parte de su fortuna en Montalbán de Córdoba (Córdoba), donde Andrés Valenzuela vendió seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 210.000 euros.

Así lo ha indicado la ONCE en una nota en la que ha detallado que Valenzuela es vendedor de la entidad desde 2019 y tiene su punto de venta ubicado junto al Ayuntamiento de la localidad cordobesa. "Estoy muy contento porque estaba deseando darlo ya", ha señalado este viernes el vendedor, que aún no sabe quiénes son los vecinos afortunados. "Esto es un chute que le pegamos al pueblo, se lo estoy diciendo a todos para que lo sepan, me alegro mucho por ellos", ha agregado.

El sorteo del 17 de octubre estaba dedicado al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y ha dejado sendos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en Sevilla y en Huelva.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.