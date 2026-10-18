La oposición pedirá en el Parlamento andaluz esta semana una comisión de investigación por los cribados de cáncer

La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol; y los portavoces Antonio Maíllo (Por Andalucía), José Ignacio García (Adelante) y María Jesús Montero (PSOE) piden una comisión de investigación sobre cribados del cáncer de mama en el Parlamento andaluz. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de oposición al Gobierno andaluz de PP-A y Vox --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- defenderán este próximo jueves, 22 de octubre, en el Pleno del Parlamento su solicitud de creación de una comisión de investigación "relativa a la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles responsabilidades políticas".

Estos tres grupos registraron de forma conjunta el pasado 23 de septiembre en el Parlamento esta solicitud de creación de comisión de investigación, que era similar a la que pidieron el 8 de octubre del año pasado, unas semanas después de que trascendiera dicha crisis relativa al programa de cribados de cáncer de mama en el marco de la sanidad pública andaluza.

Los portavoces de los grupos del PSOE-A, María Jesús Montero; de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, acudieron juntos al registro del Parlamento para presentar esta iniciativa acompañados de la presidenta de la asociación Amama Sevilla, de mujeres con cáncer de mama, Ángela Claverol.

Los mismos grupos parlamentarios habían registrado en el Parlamento andaluz la misma iniciativa el 8 de octubre de 2025, si bien el Pleno rechazó su creación con los votos del PP-A, que en la pasada legislatura contaba con mayoría absoluta. En cambio, Vox también votó a favor de esa iniciativa contra la que ahora, cuando forma parte del Gobierno andaluz como socio de coalición del PP-A, se ha posicionado públicamente.

Para justificar de nuevo esta iniciativa, a la que el Grupo Popular ha manifestado ya formalmente su oposición, los grupos que la impulsan aluden en su exposición de motivos, consultada por Europa Press, a la "alarma social" que, según las tres formaciones de izquierda, se extendió por Andalucía tras conocer que las mujeres acogidas al programa de cribado de cáncer de mama que no obtenían "tras la primera mamografía un pronóstico concluyente y, por tanto, con sospecha y posibilidades de que sufran la enfermedad", no recibían "cita alguna para la preceptiva nueva prueba", o la misma se retrasaba "por largo tiempo, comprometiendo seriamente su salud".

Para el PSOE-A, Adelante y Por Andalucía, "es imprescindible y urgente" que el Parlamento de Andalucía, a través de una comisión de investigación como la que solicitan, "ofrezca al pueblo andaluz una explicación veraz y completa de los motivos y causas que han provocado esta situación", así como "debe ser objeto de investigación (...) determinar el alcance numérico de las mujeres afectadas por esta situación y su distribución temporal y territorial en Andalucía".

Los grupos que promueven esta comisión sostienen que la "necesidad" de su creación se "refuerza" por la "estrategia desinformativa del Gobierno andaluz, que, en vez de ofrecer verdad y rigor ante un problema tan grave, ha desplegado toda suerte de argucias esquivas que han transitado desde el negacionismo (...) a la opacidad de afirmar en sede parlamentaria que no se podía determinar el número de mujeres afectadas al no contar con la 'autorización' para acceder a sus historiales clínicos para pocas horas después declarar que la situación afecta a 2.000 mujeres".

PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía consideran además que "debe aclararse" si lo sucedido con el programa de cribado del cáncer de mama "se extiende a otros" de la sanidad andaluza como los de "detección precoz de cánceres como el de colon o cérvix".

Finalmente, desde la oposición al Gobierno andaluz entienden que "debe evaluarse la aplicación de las medidas efectivas y urgentes que deben adoptarse para no perjudicar más aún la salud de las mujeres afectadas y del resto de pacientes" si el problema detectado en los cribados de cáncer de mama "alcanza a otros programas, a fin de acabar con la situación de alarma social y la recomposición de la confianza en el sistema sanitario público afectado por esta truculenta práctica".