Las organizaciones profesionales de congresos se erigen como "agentes imprescindibles" para sostener el sector

Celebración del 38º Congreso Nacional OPC Spain. - CONGRESO NACIONAL OPC SPAIN

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Profesionales de Congresos (OPC) ha celebrado su segunda jornada del 38º Congreso Nacional OPC Spain reivindicando su papel de "agente imprescindible para sostener la profesionalidad del sector y seguir desarrollando la cadena de valor en el sector de los eventos y congresos en España".

Según informa la organización de la cita en una nota, en un contexto de alta competencia entre destinos y de cambios acelerados en formatos, tecnología y expectativas del asistente, este congreso ha defendido una gestión profesional de los eventos y reuniones profesionales, contando con los operadores que están asentados en cada territorio como garantes del buen funcionamiento de estas convocatorias profesionales.

Para la presidenta de OPC España, Matilde Almandoz, "las empresas organizadoras de congresos en España juegan en la 'Champions League' por su alta capacidad para operar en un sector en crecimiento". Además, ha añadido que "el congreso está permitiendo un intercambio de conocimiento, especialmente ligado a la innovación, que será provechoso para seguir aumentando la competitividad del sector".

En ese marco, el congreso ha acogido el workshop 'Encuentro B2B con oferta MICE de Andalucía', en el que 35 empresas del sector turístico andaluz han mantenido reuniones con los organizadores profesionales de congresos, "creando una red de contactos que, con seguridad, establecerá vínculos para el futuro".

Otro de los ejes temáticos de este congreso ha sido la internacionalización de las empresas organizadoras de congresos españolas, con el reto de seguir captando eventos internacionales que incrementen la rentabilidad, den acceso a nuevos mercados y atraigan este tipo de foros también a territorio español. El congreso ha acogido la presentación de los avances del proyecto BEFuture, que persigue el co-diseño de un nuevo modelo de negocio de eventos para Europa; un proyecto coordinado por la Agencia Catalana de Turismo y cofinanciado por la Unión Europea.

Asimismo, a través de debates y mesas redondas, se ha debatido sobre el papel que pueden tener los jóvenes en el necesario relevo generacional en el sector y se ha realizado un simulacro de suspensión de un evento con el título 'Tu evento se cae ¿qué haces?'.

ANDALUCÍA, DESTINO MICE

La elección de Córdoba como sede refuerza su identificación y la de Andalucía como destino MICE del sur de Europa y, a la vez, impulsa el efecto tractor del congreso sobre la economía local (alojamiento, restauración, comercio, servicios y empleo asociado a la industria de eventos) con la presencia de 250 asistentes y en torno a 40 ponentes.

El encuentro sirve, además, para proyectar la imagen de la ciudad, su condición histórica de ciudad innovadora y su oferta patrimonial, cultural y gastronómica ante prescriptores nacionales del turismo de reuniones.

El 38º Congreso nacional de la OPC está patrocinado por Turismo Andaluz de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba del Ayuntamiento de Córdoba, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba y el Foro MICE.