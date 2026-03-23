La Orquesta de Córdoba ofrecerá un concierto extraordinario con motivo de la Semana Santa

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba ofrece este jueves en el Teatro Góngora, a partir de las 20,00 horas, un espectáculo donde la música sacra y la tradición procesional se darán la mano bajo el título 'Concierto Extraordinario de Semana Santa', junto al contratenor Manuel Ruiz y la dirección de Salvador Vázquez.

Según ha indicado la formación musical en una nota, la cita ofrecerá un recorrido emocional que va desde la introspección del barroco europeo hasta la solemnidad de las grandes marchas fúnebres del siglo XX. Así, la primera parte del programa estará dedicada íntegramente a Antonio Vivaldi con su célebre 'Stabat Mater en fa menor, RV 621'.

Esta pieza, compuesta para los oficios de Viernes Santo, será interpretada por el contratenor cordobés Manuel Ruiz, que estará acompañado al clave por Salvador Vázquez, recreando la atmósfera íntima y devocional de la Italia del XVIII.

Tras la pausa, el concierto dará un giro hacia el patrimonio musical andaluz. El programa rinde homenaje a los grandes maestros de la marcha procesional a través de arreglos de cámara que permiten apreciar la riqueza armónica de 'Saeta cordobesa' (1949), de Pedro Gámez Laserna, con el característico sello de la tierra; 'Virgen del Valle (1898)', la elegía de Vicente Gómez-Zarzuela que es pilar de la Semana Santa, y 'Soleá, dame la mano (1918') y 'Amarguras (1919)', las obras maestras de Manuel Font de Anta que elevaron la marcha a la categoría de poema sinfónico. A estás se suman 'Pasan los campanilleros (1924)', de Manuel López Farfán, que cerrará el concierto con su inconfundible ritmo popular.