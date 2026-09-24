Oskar Martín reivindica la memoria sindical como "herramienta para defender la democracia"

El secretario general de UGT-A y presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, Oskar Martín, durante el acto. - UGT

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía y presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Oskar Martín, ha reivindicado este jueves en Sevilla la importancia de preservar y transmitir la memoria del movimiento sindical como una herramienta para defender los derechos laborales y la democracia frente al avance de los discursos reaccionarios y los movimientos fascistas.

Martín ha realizado estas declaraciones durante la clausura del acto de inauguración de la exposición conmemorativa del 50º aniversario del XXX Congreso de UGT, celebrado en Madrid en abril de 1976, pocos meses después de la muerte de Franco y "después de cuatro décadas de dictadura, clandestinidad y persecución sindical", tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

"Mantener viva la memoria del sindicato no es un ejercicio de nostalgia, sino un instrumento de combate democrático frente a los movimientos fascistas del siglo XXI", ha defendido Oskar Martín, quien ha incidido especialmente en la necesidad de trasladar ese legado a las nuevas generaciones de sindicalistas.

Así, el XXX Congreso "supuso el regreso de UGT a la vida pública y simbolizó la recuperación de la libertad sindical y la voluntad de miles de trabajadores y trabajadoras de volver a organizarse para defender sus derechos y participar activamente en la construcción de una sociedad democrática".

Para el secretario general de UGT Andalucía, recordar aquel momento histórico cincuenta años después "no puede limitarse a mirar al pasado". "Detrás de aquel Congreso hubo personas que asumieron riesgos, que mantuvieron viva la organización durante la clandestinidad y que trabajaron para que UGT pudiera volver a estar al lado de la clase trabajadora, defendiendo sus derechos y construyendo democracia". "Los jóvenes son hoy la primera línea en la defensa de la democracia", ha añadido.

Una parte central de la intervención de Oskar Martín ha estado dedicada a las nuevas generaciones y a la necesidad de que conozcan el origen de derechos laborales y libertades que hoy pueden darse por conquistados.

"Muchos de los derechos que hoy damos por sentados no aparecieron de la nada. Hubo una generación que luchó por ellos y que pagó un precio muy alto por defender la libertad, la democracia y el sindicalismo", ha enmarcado.

En este sentido, Martín ha advertido de que las conquistas democráticas "no son irreversibles" y ha apelado directamente al papel de los jóvenes delegados y delegadas sindicales. "A nuestros jóvenes delegados no solo les pedimos que conozcan esta historia: les llamamos a protagonizar el presente. En un tiempo donde la precariedad laboral afecta de lleno a la juventud y donde los discursos reaccionarios pretenden calar entre los más jóvenes, el sindicalismo y la memoria son sus mejores herramientas de combate. No son únicamente el futuro de la organización; son hoy la primera línea en la defensa de la democracia", ha aseverado.

El secretario general de UGT Andalucía ha defendido que el sindicalismo tiene la responsabilidad de transmitir esta historia para impedir que la memoria quede "encerrada en un archivo" y utilizarla para hacer frente a cualquier intento de retroceso social y político.

LA EXPOSICIÓN RECORRERÁ ANDALUCÍA

Durante su intervención, Oskar Martín ha anunciado además la voluntad de UGT Andalucía y Fudepa de que la exposición recorra las ocho provincias andaluzas.

La muestra permanecerá en Andalucía hasta finales del mes de noviembre y Fudepa coordinará las solicitudes y colaborará en la organización de los actos de inauguración que se celebren en los diferentes territorios.

"Queremos que esta historia se conozca en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, incorporando además la propia memoria, protagonistas, fotografías, documentos y recuerdos de cada territorio", ha explicado.

Martín ha realizado un llamamiento a las uniones provinciales para que lleven la exposición a sus territorios y la conviertan "en una oportunidad para acercar la historia de UGT a sus estructuras, delegados y delegadas y, especialmente, a las generaciones más jóvenes".

Además, como presidente de Fudepa, Oskar Martín ha destacado igualmente la labor que desarrolla la Fundación en la conservación del Archivo Histórico de UGT y del movimiento obrero andaluz.

Por ello, ha realizado un llamamiento a afiliados, antiguos dirigentes, delegados y personas vinculadas históricamente a la organización para que contribuyan a preservar ese patrimonio.

"Si conserváis en vuestras casas fotografías, carnés, documentos, cartas, publicaciones, actas o carteles relacionados con vuestra trayectoria sindical, contactad con Fudepa. Lo que para alguien puede ser solo un papel guardado, para nosotros es una pieza fundamental de la memoria colectiva de UGT y de la clase trabajadora andaluza", ha afirmado.

En la clausura, Oskar Martín ha establecido un paralelismo entre los desafíos afrontados por el movimiento sindical hace cincuenta años y los que, a su juicio, afronta actualmente.

"Hace cincuenta años, otros compañeros y compañeras dieron un paso al frente para salir de una dictadura fascista, recuperar la libertad sindical y volcarse en la construcción de nuestra democracia. Hoy, medio siglo después, nuestro escenario es distinto: si en 1976 la prioridad histórica fue construir la democracia, hoy nuestra tarea es defenderla y combatir cualquier intento de retroceso", ha añadido.

Martín ha apelado a toda la organización y especialmente a los jóvenes sindicalistas a recoger aquel legado y garantizar que el sindicalismo continúe ejerciendo como "muro de contención democrático" y como instrumento de defensa de los trabajadores y trabajadoras.

"Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a quienes estuvieron antes que nosotros: no solo recordar lo que hicieron, sino asumir la responsabilidad de defender en nuestro tiempo los derechos y libertades que conquistaron", ha concluido.

La exposición ha llegado a Sevilla de la mano de la Fundación Francisco Largo Caballero, cuya presidenta y vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha participado en el acto, junto al secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el delegado en el XXX Congreso de UGT y presidente de honor de UGT Sevilla, Pepe Romero. También ha contado con la participación institucional de la secretaria general del PSOE Andalucía, María Jesús Montero.

Oskar Martín ha agradecido especialmente el trabajo de la Fundación Francisco Largo Caballero, de Lola Navarro y de su director y comisario de la exposición, Mario Esteban Ruiz, así como la colaboración de UGT Sevilla y el testimonio de Pepe Romero para mantener viva la memoria de aquel histórico Congreso.