Pablo Acevedo gana el I Premio Internacional de Poesía Motril (Granada) con su poemario 'Fulgor'

MOTRIL (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El I Premio Internacional de Poesía Motril, Puerto de la Alhambra ha sido otorgado al poemario 'Fulgor', de Pablo Acevedo. El galardón ha sido entregado este viernes por la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Motril y la editorial Puerta Granada, en calidad de coorganizadores.

Según ha informado la Autoridad Portuaria, el jurado --que ha evaluado más de un centenar de trabajos-- ha decidido por unanimidad premiar la obra, destacando "la calidad y cuidada factura del libro, así como su intensidad lírica, fruto de una indagación inteligente en una poética con profundo conocimiento de las tradiciones hispánicas y extranjeras". El fallo resalta también que el poemario "aúna el sentir y el vivir mediante un lenguaje imaginativo de enorme potencia metafórica".

Por su partes, el presidente del jurado, Antonio Chicharro, ha fundamentado la concesión del premio de acuerdo con el debate mantenido en su día por los miembros del jurado, "quienes apreciaron en el libro una alta calidad, un cuidado discurso poético y honda significación del mismo".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado esta primera edición del certamen, destacado que el Premio Internacional de Poesía Motril, Puerto de la Alhambra "nace con la vocación de situar a Motril y a su puerto en el mapa cultural internacional".

"La gran participación y la calidad de las obras presentadas confirman que la apuesta por la cultura es también una forma de fortalecer nuestro vínculo con la ciudadanía y proyectar la imagen del Puerto de Motril como un espacio abierto, dinámico y comprometido con la creación literaria", ha concluido, felicitando al ganador y señalando que confía en que este galardón "se consolide como un referente en el ámbito de la poesía contemporánea".

El director de la editorial Puerta Granada, Gerardo Martín, ha destacado la "gran afluencia" de manuscritos, llegados de todas las provincias de España y de países como Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile o Colombia, entre otros, lo que ha supuesto "una gran acogida del premio en el panorama nacional e internacional". Asimismo, al margen de esa acogida inicial, una vez fallado el premio y desvelado el jurado, el Premio "se ha asentado más todavía dadas las trayectorias y la solvencia de las personas que han conformado el jurado".

En este contexto, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, José Fernando Hernández Herrera, ha resaltado "la importancia pública que tiene continuar apoyando la creación literaria y cultural en esta ciudad". "La cultura es vida, es una muestra social de la ciudadanía, una herramienta esencial para fortalecer la identidad, fomentar el pensamiento crítico y construir un futuro más justo, diverso y solidario para todos".

"Este premio internacional ha llegado a esta ciudad para quedarse, una oportunidad anual en la que se podrán seguir descubriendo cada año el arte de nuevos autores a través de obras que nos transportarán a Motril a mediante la palabra y la poesía", ha indicado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril.

Sobre el autor premiado Pablo Acevedo (1977) es Doctor en Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la misma institución académica y Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba. Actualmente ejerce como profesor de Lengua Castellana y Literatura.

El jurado ha estado integrado por Antonio Chicharro Chamorro, Inmaculada Lergo, Juan Carlos Garvayo, Marina Tapia, José María Muñoz Quirós, Juan José Castro Martín y Joaquín Pérez Azaústre.

El certamen, en su primera edición, ha contado con el patrocinio de Camping Playa de Poniente, Comercial Impresores e Ilbira Motor BMW.