Pablo Iglesias: Delgado (Podemos) sería un "candidato increíble" en Andalucía el 19J por su "perfil" y ser guardia civil

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias ha defendido este viernes que el diputado nacional de Unidas Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, sería un "candidato increíble" a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19 de junio por su "perfil" y por ser guardia civil de profesión.

Así lo ha señalado el también exvicepresidente del Gobierno en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, a propósito de las negociaciones abiertas entre las formaciones a la izquierda del PSOE-A --entre las que figuran Podemos, IU y Más País Andalucía-- para tratar de acordar una candidatura conjunta de cara a dichos comicios, en las que aún no se ha alcanzado un acuerdo en torno al posible cabeza de cartel.

Coincidiendo con el último día de plazo para que se comuniquen a la administración electoral las posibles coaliciones que vayan a concurrir a dicha cita con las urnas, Pablo Iglesias ha indicado que no le "corresponde" a él "hacer ningún comentario a propósito" de esas negociaciones en el ámbito de la izquierda andaluza, y que "ahí son los responsables de los diferentes partidos políticos que forman Unidas Podemos (UP), o los eventuales aliados electorales, a los que les toca comunicar la gestión de lo que está ocurriendo".

No obstante, ha apostillado que mantiene "mucha amistad personal" con Juan Antonio Delgado, el diputado que esta semana se ha impuesto en las primarias internas que ha celebrado Podemos Andalucía para elegir a su posible candidato a la Junta en las elecciones del 19 de junio.

Sobre dicho diputado, Iglesias ha añadido que cree que "precisamente porque es guardia civil, y por su perfil, sería un candidato increíble en Andalucía", si bien el exlíder nacional de Podemos ha insistido en señalar que a él no le corresponde "decir nada", sino que quienes deben "hablar" son "Podemos, IU y las fuerzas políticas que se tienen que poner de acuerdo". "Puedo decir lo que opino en los medios, pero no me corresponde hacer ningún análisis o comentario", ha añadido Pablo Iglesias.

En todo caso, el exdirigente de Podemos ha advertido de que las próximas elecciones andaluzas son "muy importantes" y en ellas "se juegan muchas cosas", porque "si a la derecha le dan los números veremos el segundo gobierno de coalición de la ultraderecha y la derecha en España", algo "enormemente peligroso", según ha alertado Iglesias.

A partir de ahí, según ha continuado, "es fundamental que haya una candidatura fuerte de la izquierda que plantee un proyecto para Andalucía de defensa de los derechos sociales y que pueda convencer a muchos andaluces", y ha concluido expresando que "ojalá haya un gobierno de izquierda en Andalucía y que en ese gobierno esté Unidas Podemos".