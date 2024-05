El Parlamento acoge una muestra sobre las necesidades sanitarias en las aulas de niños con enfermedades crónicas y raras

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha inaugurado este lunes en Sevilla una exposición fotográfica sobre las necesidades sanitarias en el ámbito escolar de los niños y niñas con enfermedades crónicas y enfermedades raras, organizada por la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), que se podrá visitar hasta el próximo jueves 9 de mayo en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara autonómica.

La muestra recorrerá todas las provincias andaluzas y está compuesta por diversas fotografías que reflejan el día a día de menores que padecen enfermedades crónicas y raras. Concretamente, se visibiliza el caso de cinco niños con diabetes, hemofilia, hiperplexia, piel de mariposa o asma.

Aguirre, que ha estado acompañado por varios diputados y diputadas y por la presidenta de la Codapa, Marina Jiménez, ha destacado "la importancia de esta exposición para concienciar a la sociedad de una realidad que sufren muchos niños y niñas andaluces y con la que siempre me he mostrado muy sensible".

"Los parlamentarios somos conscientes de que estos niños, su ámbito escolar y sus familias necesitan de una atención específica que redunde en su bienestar y en su desarrollo personal y social", ha concluido.