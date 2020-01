El Parlamento admite el escrito de Vox sobre la expulsión de Luz Belinda Rodríguez, que queda como diputada no adscrita

Publicado 24/01/2020 14:05:23 CET

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento ha admitido en su reunión de este viernes el escrito del Grupo Parlamentario de Vox sobre la expulsión del mismo de la diputada por Almería Luz Belinda Rodríguez, que a partir de ahora tendrá la condición de "no adscrita", según han informado fuentes parlamentarias.

En este sentido, el Grupo de Vox pasará de once a doce diputados, puesto que, pese a la expulsión, Luz Belinda Rodríguez ha comunicado su intención de mantener el escaño y quedarse como diputada no adscrita. El escrito de Vox sobre la expulsión de esa parlamentaria estaba firmado por los once diputados con los que se queda a partir de ahora.

Aunque Vox haya presentado este escrito de expulsión, Luz Belinda ya anunció a principios de semana que abandonaba el grupo parlamentario y solicitaría pasar a ser no adscrita tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla contra sus ya excompañeros y asegurar que ha sufrido "acoso laboral".

Rodríguez manifestó que ha sido "apartada" de todos los actos y reuniones sectoriales, y también cesada en la portavocía adjunta del grupo "con maniobras inapropiadas". Denunció que la situación de "acoso laboral" se habría materializado en un veto a todas sus iniciativas, en "no informarle" sobre los actos del partido y en dejarla "al margen" de la gestora provincial "hasta invisibilizarla". Rodríguez explicó que interpuso denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla porque "le abrían cartas y correspondencia personal sin que ella" lo hubiese "autorizado".

Sobre este asunto, el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, restó importancia a la marcha de Rodríguez, apuntando que se ha ido del grupo un "segundo antes" de que fuera expulsada por Vox, ya que estaba incursa en un procedimiento en el Comité de Garantías.

"Ni cualitativamente aportaba un trabajo importante y cuantitativamente tampoco era una persona que destacara por su entrega, por su trabajo y por su dedicación al grupo parlamentario. Si a eso le añadimos que su calidad humana dejaba mucho que desear, no lo contemplamos como una pérdida importante", ha indicado Hernández,