El Parlamento de Andalucía acoge la II Jornada autonómica sobre acogimiento familiar

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha inaugurado este miércoles la II Jornada autonómica sobre acogimiento familiar en Andalucía, organizada por la Asociación Internacional Aproni y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y que se desarrolla en la Cámara andaluza. En el acto de inauguración también han estado presentes la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, el presidente de la Fundación Internacional Aproni, Juan Gabriel García, y varios diputados andaluces.

Bajo el lema de la campaña 'Mientras tu tiempo pasa, su infancia vuela', esta jornada se convierte en "un espacio de encuentro, reflexión y avance conjunto entre profesionales, familias y administraciones comprometidas con la infancia", tal como ha recogido la Cámara en una nota de prensa. En su intervención, el presidente de la Cámara legislativa ha manifestado "la profunda sensibilización que desde el Parlamento mostramos hacia el trabajo que se lleva a cabo en Andalucía para facilitar el acogimiento familiar".

"Es necesario incrementar el número de familias que participan en esta loable labor que proporciona un hogar y una familia para que los niños puedan crecer rodeados de cariño y un fuerte respaldo emocional". Por todo ello, "las administraciones debemos ser respaldo y proporcionar facilidades para las familias acogedoras y para aquellas que se están planteando serlo", ha continuado Aguirre, quien también ha agradecido a las familias participantes su generosidad.

La jornada trata, entre otros asuntos, la importancia e impacto de las visitas y los contactos con la familia biológica en el desarrollo del proceso, los retos jurídicos actuales, la evolución del proceso en Andalucía y los testimonios de familias acogedoras. El acto de clausura cuenta con la participación de la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre.