Parlamento andaluz: Los agentes sociales comparecen en comisión para ofrecer su análisis sobre el Presupuesto 2026

Archivo - Imagen de archivo de una comparecencia de los agentes sociales en el Parlamento andaluz para analizar el Presupuesto de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La semana entrante en el Parlamento de Andalucía vendrá marcada por la comparecencia de los agentes sociales para ofrecer su versión sobre el proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2026, que asciende a 51.597,9 millones de euros y que el miércoles superó su primer debate, el de totalidad.

La Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social será el lunes el escenario por el que desfilarán 63 agentes sociales, que seguirán haciéndolo el martes.

Además se producirá también la rendición de cuentas de siete consejeros, que desfilarán por sus respectivas comisiones, así como lo hará el director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, quien detallará el martes el presupuesto de esta empresa para el próximo ejercicio.

Este rito parlamentario de escuchar otras visiones del proyecto de Presupuestos viene precedido de la polémica a cuenta del veto que aplicó el Grupo Popular, grupo mayoritario, sobre la Asociación de Mujeres Afectadas con Cáncer de Mama (Amama), que había propuesto el Grupo Socialista.

Entre estos figuran la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los sindicatos UGT-A y CCOO-A, así como el Sindicato Médico de Andalucía (SMA), la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), los autónomos a través de las asociaciones ATA y Uatae, la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua), o el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En el caso de las comparecencias de consejeros comenzarán el martes con las titulares de Cultura y Deporte y de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Patricia del Pozo informará del XV Aniversario Declaración del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, a petición de los grupos Popular y Socialista. Catalina García explicará las actuaciones de protección y conservación de la cerceta pardilla.

Los consejeros de Industria, Energía y Minas y de Justicia, Administración Local y Función Pública irán el miércoles al Parlamento. Jorge Paradela detallará la repercusión en Andalucía de la propuesta de planificación eléctrica con Horizonte 2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e informará sobre las principales líneas de actuación Agencia Digital de Andalucía (ADA).

José Antonio Nieto relatará el grado de cumplimiento de la Ley de Función Pública de Andalucía y hará balance de los 40 años del Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP).

El jueves rendirán cuentas los consejeros de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el de Turismo y Andalucía Exterior, y la titular de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Loles López abordará las políticas contra la violencia de género, a propuesta del PP, y explicará el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión de las residencias de mayores de la Junta de Andalucía, que le plantea el Grupo Socialista.

Arturo Bernal ofrecerá explicaciones de dos asuntos. A petición propia y del Grupo Popular lo hará sobre la estrategia de conectividad turística y su contribución a la competitividad y la cohesión territorial, mientras que afrontará un debate agrupado sobre los fondos destinados a la Fundación Senderos del Rocío, que le reclaman los grupos Popular, Socialista y Por Andalucía.

Rocío Díaz protagonizará una doble comparecencia en su comisión: para informar sobre los Planes de Transporte Metropolitano de Andalucía, a petición Grupo Popular, y sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que plantea el Grupo Socialista.

Otros aspectos de la actividad parlamentaria serán la elaboración de los informes de la ponencia sobre los proyectos de leyes de Vivienda de Andalucía y de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía, además de la reunión de órganos como la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces.