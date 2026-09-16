El Parlamento andaluz apoya con una declaración institucional la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura

declaración institucional en apoyo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acogido este miércoles, 16 de septiembre, la lectura de una declaración institucional pactada entre los cinco grupos de la Cámara --PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía--, en apoyo a la candidatura de Granada para ser designada como Capital Europea de la Cultura en 2031.

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, se ha encargado de leer el contenido de esta declaración institucional en el transcurso del primer Pleno que celebra la Cámara autonómica en el periodo de sesiones que ha comenzado tras el paréntesis de agosto, y al que ha asistido la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, encabezando una delegación en representación de dicha ciudad para estar presente en este momento.

En la declaración institucional se recuerda que la ciudad de Granada ha sido seleccionada como ciudad finalista en la convocatoria abierta para designar la Capital Europea de la Cultura 2031, y se defiende que ese "objetivo compartido" busca convertirse en "una nueva oportunidad para el desarrollo" de la ciudad y provincia de Granada, así como para el de la comunidad autónoma andaluza.

En esa línea, la declaración acordada por los grupos parlamentarios proclama que "esta candidatura es el plan estratégico que impulsará a Granada y su entorno de forma sostenible e inclusiva, donde el empleo y las oportunidades se deben escribir en letras mayúsculas, y el legado que queremos proyectar modulará a Granada y Andalucía por mucho tiempo".

Además, el Parlamento andaluz defiende con esta iniciativa que "Granada 2031 aspira a fortalecer el respeto a todas las maneras de pensar y de sentir en una ciudad abierta en línea con los valores andaluces y europeos, donde la suma de las culturas que se han encontrado a lo largo de los siglos puedan tener un balcón abierto al entendimiento y la convivencia, donde todos podamos respetar nuestra forma de entender la vida en común".

La declaración institucional que ha leído la presidenta del Parlamento se alinea con "una cultura que se manifieste en todos los barrios y rincones de la ciudad, y en todos los municipios" de la provincia granadina y de Andalucía, así como defiende que "Granada es un hervidero de creatividad, con talento joven y emergente que debe ser apoyado y reconocido".

Además, desde el Parlamento se ha subrayado que el proyecto de Capital Europea de la Cultura se presenta como "la mejor forma de reconocer una trayectoria impecable", la de la Universidad de Granada (UGR) con ocasión del quinto centenario que conmemorará también en 2031, que "ha sabido atraer al mayor número de alumnos de Erasmus del Espacio Europeo Universitario".

En definitiva, el Parlamento ha suscrito esta declaración institucional desde la premisa de que dicha candidatura es "un proyecto de toda una ciudad y toda una provincia" que ahora se quiere que sea "compartido con todos los municipios e instituciones, asociaciones y colectivos de toda Andalucía", y constituye "un proyecto abierto y plural" en el que se necesita "la implicación de todos".