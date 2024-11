El Parlamento andaluz rechaza con los votos del PP-A una moción del PSOE-A para "mejorar" la gestión de la dependencia

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A, una moción del Grupo Socialista que planteaba instar a la Junta a "adoptar las medidas necesarias y consensuadas con profesionales, entidades de usuarios y profesionales, para la mejora y agilización en la gestión y tramitación de la ley de dependencia en Andalucía y resolución en los plazos previstos en la ley de 180 días".

La moción se ha votado en siete bloques de puntos y ha contado con apoyos parciales de grupos de la oposición, si bien ha quedado rechazada por completo al contar en todas las votaciones con el 'no' del Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.

El portavoz de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Grupo Socialista, José Luis Ruiz Espejo, ha sido el encargado de defender en el Pleno esta moción con la que ha emplazado al Gobierno andaluz del PP-A a ponerse "al lado de los dependientes, de las familias, de los profesionales", y a "defender un sistema que es el que están pidiendo".

El portavoz socialista ha remarcado que en Andalucía se ha incrementado a "609 días" la espera en la tramitación del sistema de dependencia, y hay "más de 53.000 personas pendientes en lista de espera". "Esa es la situación real" de la dependencia en la comunidad autónoma, según ha subrayado Ruiz Espejo, que ha destacado que desde 2023 "está disminuyendo el número de solicitudes y de altas en el sistema", y que las bajas "han superado a las altas".

"Y si esto no es que se está colapsando el sistema y está provocando que no se incorporen nuevos dependientes y nuevos usuarios, díganos ustedes qué es lo que está pasando. Porque desde luego no encontramos una explicación convincente que no sea la del colapso y la del bloqueo a la entrada de nuevos dependientes al sistema de dependencia en Andalucía", ha manifestado el representante socialista, según han explicado desde el PSOE-A.

Tras aludir a las "3.774 personas fallecidas en lista de espera", Ruiz Espejo ha asegurado que "los datos de gestión de este año 2024 ya son peores que los datos del año de la pandemia", y ha agregado que "esto no lo puede justificar ningún proceso de puesta en marcha de nuevos programas telemáticos, de nuevos programas informáticos, ni de nuevas aplicaciones".

FINANCIACIÓN

En materia de financiación, el portavoz socialista ha destacado que el Estado ha aumentado su aportación al sistema de dependencia en Andalucía, mientras que la Junta "ha disminuido la suya", y al respecto ha valorado que, "en estos seis años" de gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía ha recibido "1.477 millones de euros más que en el periodo del gobierno con el PP".

El portavoz socialista en Inclusión Social ha insistido en que el objetivo de la moción presentada es "revertir la situación de colapso y caos en el que está la gestión de la dependencia en Andalucía en este momento", para lo cual ha abogado por "consensuar medidas, soluciones de mejora, rescatar los servicios privatizados o externalizados y defender el modelo público de servicios y prestaciones que articuló este sistema andaluz de la dependencia".

Además, desde el Grupo Socialista han reivindicado que en esta moción se recogen medidas "fruto del diálogo y el encuentro con muchos profesionales, entidades, sindicatos, técnicos, colegios profesionales y dependientes o familiares".

Entre estas medidas, Espejo ha destacado la necesidad, a su juicio, de que el Consejo de Gobierno de la Junta "adopte las medidas necesarias para la mejora y agilización en la gestión y tramitación de la Ley de Dependencia en Andalucía y resolución en los plazos previstos en la ley, que son de 180 días o seis meses".

SITUACIÓN DE "CRISIS"

Los socialistas han propuesto, también, "retirar el nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, atendiendo las recomendaciones de los profesionales; crear un gabinete de crisis con representación de las administraciones locales, profesionales, sindicatos y colegios profesionales, en el que se aborde la situación de crisis generada y se acuerden y puedan adoptarse con urgencia las medidas correctoras necesarias".

"Respetar el orden de incoación de los expedientes para su resolución mediante la realización de los informes de valoración y asignación de recursos en función de la antigüedad y registro de los mismos" es otra de las medidas incluidas en la moción, que apuesta también por "tramitar de manera urgente las solicitudes de revisión de grado".

De igual modo, el Grupo Socialista ha llamado a "resolver los errores de funcionamiento de la nueva aplicación informática y reforzar la transparencia y accesibilidad a los datos, resultados y listas de acceso a la valoración o recursos en Andalucía".

Asimismo, la moción incluía un grupo de medidas dirigidas a incrementar el presupuesto destinado a la financiación de la dependencia en Andalucía, así como la plantilla de profesionales, así como propuestas para "estudiar la modificación de la normativa aprobada para la gestión y tramitación de los expedientes de dependencia, incorporando el silencio administrativo positivo en los trámites que superen los establecidos en la ley".

Ruiz Espejo ha defendido también la necesidad, en opinión del PSOE-A, de "no incrementar las aportaciones o copagos de los usuarios bajo ningún concepto", así como ha secundado "aportaciones y reivindicaciones de las entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad que prestan estos servicios y que proponen incrementar desde el 1 de enero de 2025 entre un 10% y un 12% el coste plaza de los centros y servicios de atención a personas mayores y personas con discapacidad concertados con la Junta de Andalucía para garantizar la viabilidad de los mismos y evitar la precarización de servicios y empleos".

La moción planteaba también "introducir fórmulas de actualización anual en los precios del coste plaza de los servicios y centros de atención a personas mayores con discapacidad concertados con la Junta de Andalucía y que pueda tener como referencia los incrementos del IPC o de los convenios colectivos, es otra de las propuestas socialistas".

Por último, la moción planteaba también "aumentar las plazas concertadas en residencias y centros de día para personas con discapacidad y para personas mayores", atender "las reivindicaciones de un incremento del precio hora del servicio de ayuda a domicilio", y medidas para "blindar el diálogo, la participación y la formación de los profesionales en cualquier revisión o implantación de nuevas normas y procedimientos en el Sistema Andaluz de Dependencia".