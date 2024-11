El Parlamento andaluz rechaza con los votos del PP-A pedir un plan para eliminar aulas prefabricadas esta legislatura

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A, una proposición no de ley (PNL) defendida por el Grupo Socialista con la que se pretendía reclamar a la Junta "un plan específico y extraordinario de infraestructuras para eliminar las aulas prefabricadas o las existentes fuera de las aulas en Andalucía", que "permita en la presente legislatura la eliminación de todas esas aulas en el horizonte de los próximos dos cursos escolares".

La iniciativa socialista ha contado con el respaldo del resto de grupos parlamentarios de la oposición --Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía--, si bien no ha salido adelante por el voto en contra de la mayoría absoluta del PP-A.

En concreto, el Grupo Socialista quería con esta iniciativa que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "crear un plan específico y extraordinario de infraestructuras para eliminar las aulas prefabricadas o las existentes fuera de las aulas en Andalucía, dotado suficientemente en cada anualidad con partidas provenientes del presupuesto de la Junta de Andalucía, que permita en la presente legislatura la eliminación de todas esas aulas en el horizonte de los próximos dos cursos escolares".

Desde el PSOE-A planteaban que el "presupuesto global" de este plan "para todas sus anualidades" sea "fijado por el Gobierno en el momento de aprobar" el mismo.

Asimismo, el Grupo Socialista proponía que el Parlamento instase al Gobierno andaluz "a que se dé absoluta prioridad, con ese plan específico y extraordinario, a las infraestructuras necesarias para eliminar prefabricadas y aulas fuera de las aulas en aquellos municipios donde existan prefabricadas o aulas fuera de aulas, y particularmente en los centros educativos de esos municipios donde se dé esta situación".

En tercer lugar, la iniciativa socialista planteaba instar desde el Parlamento a la Junta a "que cada nueva aula prefabricada que se instale a partir de la aprobación del plan, o aula fuera de un aula que se establezca en un centro educativo público de Andalucía, deberá de ir acompañada en el acuerdo de instalación de una propuesta financiada para su eliminación en el periodo máximo de dos cursos escolares a contar desde su instalación, donde se indique cómo se va a hacer".

Otra propuesta de esta iniciativa pasaba por instar desde el Parlamento a la Junta a crear "un registro o censo público con las aulas en espacios de los centros educativos que no estaban destinados a aulas y las aulas que existen en barracones escolares, indicando municipio y centro". El PSOE-A planteaba que en dicho registro se haga "constar las infraestructuras en ejecución que permitirán su eliminación", y se den "de baja las que se vayan eliminando", a la vez que se den "de alta las nuevas y la propuesta financiada para su eliminación".

Finalmente, el Grupo Socialista pedía que el Parlamento instase al Gobierno andaluz "a que se incorpore la primera anualidad del plan en el presupuesto de la Junta de Andalucía en elaboración para el ejercicio 2025", así como a que "en las cifras y datos de cada curso escolar concluido se incorpore el número de aulas, alumnado y profesorado que desarrolla sus clases en cada provincia en aulas prefabricadas o en aulas provisionales fuera de espacios destinados a aulas en los centros educativos".

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

El diputado del PSOE-A José Luis Sánchez Teruel ha sido el encargado de defender en el Pleno del Parlamento esta iniciativa, en cuya exposición de motivos se detallaba que, "en el curso escolar 2022/2023, según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo en respuestas parlamentarias, había más de 500 aulas en barracones escolares o módulos de prefabricadas en Andalucía, sin contar los grupos escolares que no dan sus clases en un aula, sino que lo hacen en salones de actos, bibliotecas, salas de profesores u otros espacios que no son aulas propiamente dichas, y que al no disponer de las mismas en el centro se les ha ubicado en otros espacios".

En el curso 2023/2024, "el Gobierno andaluz incluso ha aumentado ese número en provincias como Almería, donde el número de aulas superó las 130 en el curso pasado, cerrándose el curso con cerca de 600 en toda Andalucía", advertía la iniciativa socialista, que remarcaba que "esas aulas prefabricadas suponen que más de 15.000 escolares estudian en ellas en Andalucía, y que cerca de un millar de docentes trabajan en las mismas, a los que hay que sumar los que lo hacen en espacios de los centros educativos que no son aulas".

PP-A ACUSA AL PSOE-A DE SER EL "MAYOR EXPERTO" EN AULAS PREFABRICADAS

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha cuestionado la "legitimidad" del PSOE-A para presentar una PNL sobre aulas prefabricadas tras sus años de gobierno en la Junta, y ha relatado que cuando se enteró de que la había registrado creyó que "era una broma", aunque comprende que los socialistas tienen "el máximo conocimiento" al respecto de este asunto porque "no hay mayor experto en Andalucía en aulas prefabricadas que sus inventores y aquellos que las mantuvieron durante décadas", en alusión a los representantes de dicho partido, ha abundado.

En esa línea, el representante del PP-A ha advertido de que "ya es un clásico" que el PSOE-A, ahora en la oposición, "empieza a exigir una serie de cosas" a la Junta desde el Parlamento que "no está claro que se puedan cumplir tal y como las plantean, y que no las cumplían cuando estaban" gobernando. En todo caso, ha explicado que el Grupo Popular ha registrado dos enmiendas a esta iniciativa y ha animado al PSOE-A a aceptarlas para asegurarse el voto a favor de los 'populares', algo que no ha hecho el grupo proponente.

Por su parte, el diputado de Vox Antonio Sevilla ha considerado "loable" el objetivo de esta PNL de "eliminar las aulas prefabricadas que llevan años degradando la calidad de la educación en Andalucía", y ha dicho que su grupo no tenía "ningún problema en apoyar esta iniciativa", porque están "comprometidos con mejorar las condiciones" de los centros educativos andaluces y en "eliminar esos barracones que miles de escolares y cientos de profesores siguen sufriendo cada día en Andalucía".

Sin embargo, ha tachado de "irónico, por no decir hipócrita", que el PSOE-A sea quien pida la "eliminación" de esos "barracones" cuando fue "el partido que más construyó" cuando gobernaba la Junta, según ha remarcado el diputado de Vox, que en esa línea ha afeado al Grupo Socialista que no haya incluido "un poco de autocrítica" en su iniciativa. Dicho esto, se ha dirigido a la bancada del PP-A para afear a los 'populares' que, pese a haber tenido "más que tiempo suficiente" y presupuestos "históricos" para suprimir aulas prefabricadas en sus cinco años de gobierno en la Junta, éstas "siguen ahí".

Finalmente, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha valorado esta iniciativa por la situación "crítica" de las infraestructuras de "muchos centros educativos" andaluces, y ha subrayado que las aulas prefabricadas han proliferado "sin ningún tipo de control", cuando "no tiene ningún sentido que, a día de hoy, no sólo no se reduzcan, sino que aumenten, no sólo en cantidad, sino también en el tiempo de duración" de las mismas, ha advertido.

La representante de Por Andalucía ha sostenido que "este es el resultado de una gestión totalmente catastrófica por parte del Gobierno de la Junta, que no invierte en infraestructuras, no está invirtiendo en construir nuevos centros, ni en retirar el amianto, ni en adecuar las clases, ni en reducir las ratios", y "su solución es ampliar los 'barracones', hacinando a nuestros niños como si estuviesen en latas de sardina", ha denunciado.