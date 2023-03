El Parlamento andaluz se suma a la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down con la lectura de un manifiesto

Imagen de este martes del acto en el Parlamento de Andalucía con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

Imagen de este martes del acto en el Parlamento de Andalucía con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha celebrado este martes el Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, con un acto organizado por Down Andalucía en el que se ha leído un manifiesto para reclamar el compromiso firme de la sociedad para que este colectivo de personas puedan ejercer plenamente sus derechos.

El presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, ha clausurado el encuentro, que se ha desarrollado en la Sala Alberto Jiménez-Becerril, recordando que "las personas con síndrome de Down merecen vivir una vida plena en todos los sentidos como cualquier otra persona".

Aguirre ha estado acompañado por el director general de Personas con Discapacidad, Pere Calbó; por la secretaria general de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo, María Luisa del Moral; y por el presidente de Down Andalucía, José Fabián Cámara, según una nota del Parlamento.

"Como dice el lema de la campaña de Down España, las personas con síndrome de Down no son un estereotipo, son mucho más. Ése es el aprendizaje que tenemos que llevarnos todos de un día como el de hoy, en el que se debe inculcar también a toda la población que este colectivo es capaz de hacer todo lo que se propone y se merece luchar y cumplir sus objetivos y sus sueños", ha resaltado.

Aguirre ha destacado la labor que se hace en el Parlamento andaluz en busca de la integración total de las personas con discapacidad y, específicamente, de las personas con síndrome de Down.

Se ha referido, por ejemplo, a la creación de una comisión permanente no legislativa sobre los derechos y atención a las personas con discapacidad, y al nacimiento de la Ley de Atención Temprana.

Gracias a esta última, todos los menores de 0 a 6 años de Andalucía que sufran algún trastorno en su desarrollo, o padezcan riesgo de presentarlo, tendrán asegurada en condiciones de igualdad una atención temprana y que esta atención sea de calidad.

El presidente del Parlamento, además, ha tenido palabras de agradecimiento para Down Andalucía "por el ingente trabajo que realizáis a través de las 17 asociaciones que forman parte de vuestra federación".

"Sin duda, sois el mejor apoyo para estas personas y sus familias, hacia los que demostráis vuestro compromiso con hechos y con multitud de actividades", ha concluido.