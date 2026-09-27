El Parlamento debate esta semana sobre financiación y la comisión de investigación del PSOE-A sobre incendios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía va a acoger en el Pleno de los días 30 de septiembre y 1 de octubre la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España que hará una valoración del modelo de financiación autonómica tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así como el debate sobre la creación de la comisión de investigación, solicitada por el PSOE-A, acerca de los últimos incendios forestales.

Según el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces el pasado miércoles, la sesión comienza el 30 de septiembre a las 16,00 horas con el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía por parte de la nueva diputada del PP, Mónica Morales Sánchez. A continuación, el Pleno procederá a la designación, mediante votación secreta en urna, de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, así como de los integrantes de la Comisión Permanente de este órgano.

Tras ello, comenzará el turno de comparecencia de los consejeros con el titular de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que abordará el inicio del curso universitario. A continuación será el turno de la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, sobre la situación del sistema de dependencia en Andalucía.

El día se cierra con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España que hará una valoración del modelo de financiación autonómica tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La sesión se reanudará el jueves 1 de octubre a las 9,30 horas con el debate de una moción del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la política general en materia de atención, asistencia, protección y respuesta judicial a las víctimas de violencia de género en Andalucía. Posteriormente, tendrán lugar las preguntas orales al Consejo de Gobierno.

Al mediodía será el turno de la sesión de control al Gobierno andaluz. La portavoz del grupo socialista, María Jesús Montero, preguntará al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre la situación de la juventud en la comunidad. Por su parte, el grupo parlamentario Vox interpelará a Moreno acerca de las actuaciones previstas en materia de política fiscal.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, centrará su pregunta al presidente de la Junta en los compromisos con la cobertura sanitaria pública. Por otro lado, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, preguntará sobre la política de contratación pública del ejecutivo autonómico.

Tras la continuación de las preguntas orales, el Pleno va a debatir la solicitud del grupo socialista de crear una comisión de investigación en la cámara por la gestión en los incendios forestales del último verano en Andalucía.

La sesión concluirá con el debate de tres proposiciones no de ley. La primera, presentada por el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, se refiere al blindaje institucional de los derechos de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género en Andalucía.

Las otras dos iniciativas, registradas por el Grupo Parlamentario Popular, versan sobre el compromiso del Estado con la mejora del sistema educativo español y sobre requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.