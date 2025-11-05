El Parlamento dejará libre de Pleno el Día de la Bandera andaluza del próximo 4D con cruce de reproches entre PP y PSOE

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha alterado la fecha de celebración del Pleno previsto para los días 3 y 4 del próximo mes de diciembre con el fin de dejar libre de sesión plenaria el Día de la Bandera de Andalucía que se conmemora el 4 de diciembre, una modificación de fecha que ha generado un cruce de reproches entre los portavoces del PP-A y el PSOE-A.

Ha sido en el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces que ha acordado este miércoles adelantar un día la celebración de dicho Pleno que, de esta manera, se celebrará entre el martes 2 y el miércoles 3 de diciembre.

Esta alteración de fechas ha contado con el único apoyo del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, mientras que PSOE-A y Por Andalucía han votado en contra, y Vox y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se han abstenido.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), ha informado al inicio de la reunión de la Junta de Portavoces de esta propuesta de cambio de fechas del primer Pleno previsto en diciembre, que ha justificado por la "gran relevancia institucional que tiene el Día de la Bandera" andaluza, que el Gobierno de Juanma Moreno instituyó para su conmemoración cada año el 4 de diciembre.

Con esa jornada se recuerda lo sucedido el 4 de diciembre de 1977, que "quizás fue el punto de inflexión para el desarrollo" posterior "de lo que fue Andalucía" como comunidad autónoma, según ha expuesto el presidente del Parlamento, quien, aludiendo a las movilizaciones que aquel día se celebraron en defensa de la autonomía andaluza, ha subrayado que en aquella jornada se evidenció "de forma clara y contundente la voluntad y determinación del pueblo andaluz" en defensa de Andalucía, apoyándose para ello en la bandera de la comunidad.

La propuesta de cambio de fecha se ha sometido a votación, y después de que el PSOE-A y Por Andalucía hayan votado en contra, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha tomado la palabra para criticar que "los mismos partidos que en el Congreso de los Diputados votaron para suspender un Pleno" de la Cámara baja "porque coincidía con la Diada de Cataluña" que se celebra el 11 de septiembre, han votado en el Parlamento andaluz en contra de "mover un día el Pleno porque coincide con el Día de la Bandera de Andalucía".

"Sigan ustedes tirando la bandera de Andalucía, que aquí estaremos otros para defenderla", ha espetado entonces el portavoz 'popular' a los grupos que han votado en contra del cambio de fecha del Pleno, a lo que la portavoz socialista, María Márquez, le ha replicado que su grupo había votado en contra "del calendario de sesiones, no del Día de la Bandera", tras lo que ha pedido al representante del PP-A que "no insulte a la inteligencia de la gente".