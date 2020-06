El Parlamento pide que el Gobierno central abone los ERTE pendientes y que se prorroguen hasta final de año

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha instado este jueves a la Junta a que demande al Gobierno central que abone de manera inmediata las prestaciones por desempleo de los ERTE que aún están pendientes de ser abonadas a trabajadores afectados y que esos expedientes se prorroguen hasta el 31 de diciembre. Así se recogía en una proposición no de ley del PP-A, que ha contado con el apoyo de Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que ha sido rechazada en su totalidad por PSOE-A y Adelante Andalucía.

Concretamente, se pide que la Junta plantee al Ejecutivo nacional que impulse con carácter de urgencia un plan de contingencia en el SEPE, para garantizar los medios materiales y humanos, y cuantas otras medidas sean necesarias para permitir el abono inmediato de las prestaciones por desempleo de los ERTE, y acelerar las resoluciones de concesión y el abono de los subsidios extraordinarios para personas empleadas de hogar y personas trabajadoras por fin de contrato laboral.

Asimismo, el Parlamento ha manifestado su posición no favorable a la "decisión unilateral de recortar los fondos de formación para el empleo destinados a las comunidades autónomas" y ha instado a la Junta a que demande al Gobierno central "a revertir el recorte de más de 200 millones a Andalucía y buscar otras alternativas que no supongan recortar recursos de las políticas activas de empleo autonómicas".

Además, la Cámara ha instado a la Junta a que demande al Gobierno central que adopte medidas en relación con el empleo autónomo, como prorrogar la duración de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del 30 de junio, o ampliar en doce meses más la tarifa plana para trabajadores autónomos.

Otra demanda consiste en que la Junta demande al Ejecutivo nacional rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas especialmente afectadas y cancelar toda subida propuesta en las bases mínimas y máximas.

Asimismo, se le pide a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que no proceda a derogar la reforma laboral de 2012, que gracias, entre otras, a una mayor flexibilidad interna en las empresas ha permitido promover la creación y el mantenimiento del empleo, y que no "desprecie" ni ponga en "serio riesgo" el diálogo social en el momento en que es más necesario.

En defensa de la iniciativa, la presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha indicado que el objetivo ahora tiene que ser mantener el mayor número posible de puestos de trabajo y para ello es esencial una herramienta como la reforma laboral de 2012. Ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se tiene que dedicar a impulsar la economía en vez de "torpedearla y a crear empleo, en vez de destruirlo".

"En vez de derogar, lo que tiene que hacer el Gobierno es pagar, porque todavía hay medio millón de españoles a los que se deben la prestación por el ERTE y el domingo se acaba el estado de alarma", según ha indicado López, quien ha alertado de que el Gobierno central está dejando "caer a plomo" la economía y el empleo.

La diputada del PSOE-A Noelia Ruiz ha manifestado que el PP-A plantea una nueva iniciativa de confrontación" con el Gobierno central, utilizando en esta ocasión la "excusa" del empleo. Ha considerado una "lástima" que el PP-A esté alejado de las posiciones de presidentes populares de otras comunidades mientras se "aproxima a posiciones de grupos de ultraderecha". Ha señalado que la iniciativa popular es "cinismo puro y duro" y no tiene credibilidad porque ni un gobierno "lo puede hacer tan mal ni otro gobierno lo puede hacer tan bien" y ha preguntado a la Junta qué va a hacer por los más de 900.000 parados andaluces.

La diputada de Adelante Andalucía María Gracia González ha criticado que el PP-A y la Junta se lo achaquen todo al Gobierno central para "ocultar" lo que no hacen o no hacen bien. "Quieren que los gastos los cubran otros", ha indicado Gonzáles, que ha preguntado qué está haciendo el Gobierno autonómico por las empresas, los trabajadores y las familias más vulnerables. Ha denunciado que la Junta sigue con sus recetas de reducir los costes fiscales a los más ricos, mientras "adelgazan las políticas laborales y sociales". Sobre la derogación de la reforma laboral, ha señalado que es hora de construir un nuevo marco de relaciones laborales en este país.

La diputada de Vox Ángela Mulas ha manifestado que los datos "son terribles" porque se prevé una tasa de paro que puede llegar al 30 por ciento en Andalucía, y ha defendido que al tejido productivo hay que ayudarle con fondos no reembolsables tanto por parte del Gobierno central como de la Junta. Ha indicado que están de acuerdo con la prolongación de los ERTE hasta el 31 de diciembre. Ha pedido recortar los gastos que no sean productivos y superfluos y, en este sentido, ha demandado la suspensión de las subvenciones que no estén relacionadas con la investigación del Covid, con el apoyo al tejido productivo o para los colectivos más vulnerables.

La parlamentaria de Ciudadanos Mónica Moreno ha denunciado que el mensaje que ha lanzado el Gobierno central a los andaluces ha sido que se "salve quien pueda" y ha indicado que ha tenido que ser el Ejecutivo andaluz el que ha liberado solo fondos para ayudar a los autónomos y mutualistas de la comunidad. Ha lamentado que al PSOE-A le cueste tanto denunciar la "injusticia" que el Gobierno de la nación está cometiendo con esta tierra.