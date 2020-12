El Parlamento rechaza la "censura" e intento de Gobierno central de "recortar" libertad de información

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves los intentos del Gobierno central de "censura" y de "recortar" la libertad de opinión, información y pensamiento, en virtud de una proposición no de ley de Vox que ha sido aprobada.

La iniciativa ha sido apoyada por PP-A y por Ciudadanos (que sólo se ha abstenido en un punto), mientras que PSOE-A y Adelante la han rechazado en su totalidad.

En virtud de la iniciativa, el Parlamento ha manifestado su compromiso con la libertad de expresión e información, derechos fundamentales de todo Estado democrático y de derecho recogidos en los tratados internacionales de derechos humanos, así como en la Constitución española, y ha mostrado su rechazo a los "intentos por parte del Gobierno de la nación de crear métodos u organismos con capacidad de influir o censurar opiniones y contenidos en las redes sociales y los medios de comunicación".

Asimismo, la Cámara andaluza ha rechazado "los intentos por parte del Gobierno de la nación de alterar e influir en la opinión pública, haciendo un uso perverso del ordenamiento jurídico e instituciones públicas".

Se ha instado a la Junta a demandar al Gobierno de la nación que garantice "la defensa de la Constitución española y los derechos fundamentales recogidos en la misma, así como a garantizar la libertad de opinión, información y pensamiento".

En defensa de la iniciativa, el parlamentario de Vox Manuel Gavira ha acusado al Gobierno de buscar "controlar las informaciones que llegan a la población que no vengan de lo público y no le agraden", y de "sacarse de la manga" una orden que "no tiene desperdicio para controlar los medios de comunicación y las redes sociales".

En esa línea, ha advertido de la posibilidad de que el Gobierno sea "el que controla a los medios, la libertad y el pluralismo", y tenga "las manos libres para hacer lo que quiere".

Tras abogar por "el rigor y el profesionalismo" en el periodismo, Gavira ha trasladado la preocupación de Vox por que el Gobierno pueda incurrir en el "adoctrinamiento" de los españoles a través de dicho control y de otras "muchas medidas de carácter restrictivo".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha manifestado que esta iniciativa de Vox es una nueva muestra de la "incoherencia" que tiene la "ultraderecha", que viene al Parlamento a pedir que se respete la libertad de información y de expresión, cuando "vetan" la entrada de algunos medios de comunicación en sus actos. Es un partido, según ha agregado, que dice que "el franquismo no fue una dictadura", que no duda en lanzar "bulos" y que "incita al odio, a la xenofobia y al machismo" y ahora viene al Parlamento hablando de "libertad" de información.

Ha pedido la retirada de esta iniciativa y ha denunciado que las tres derechas, PP-A, Cs y Vox, vienen a pedir libertad de información a la Cámara autonómica cuando han "vetado" que se pueda debatir una iniciativa del PSOE-A para reprobar el comportamiento que el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, cuando en el pasado Pleno "atentó" de manera "grave contra el decoro parlamentario" y faltó al "respeto" a la institución.

El diputado del PP-A Ramón Herrera ha indicado que el Gobierno central de PSOE y Podemos está poniendo en el "punto de mira" y quiere "poner en cuestión" la libertad de prensa en este país. "Se quiere controlar a los medios de comunicación y a la verdad, y eso no se puede consentir", según ha dicho el diputado popular, quien ha garantizado que el PP va a defender la libertad de información y de prensa "contra viento y marea", frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tan poco apego tiene a la "verdad".

Por parte de Ciudadanos (Cs), su portavoz adjunto, Francisco Carrillo, ha definido al socialismo que gobierna en España como "el mayor enemigo de la libertad", y ha advertido de que "algo falla en nuestro sistema democrático cuando hay que debatir" sobre la cuestión relativa a la libertad de información que plantea esta iniciativa.

Ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de ser "un peligro para la democracia, controlando y secuestrando el poder judicial, destrozando la educación, arruinando empresas y fabricando parados", así como con un "control abusivo de los medios de comunicación, y vigilando, censurando y prohibiendo toda crítica y discrepancia, creando el Ministerio de la Verdad", al tiempo que ha sostenido que el Ejecutivo está "secuestrado por los enemigos de la libertad" y cuenta como "socios" con "nazis" como los representantes de Bildu, "amigos de terroristas", según ha denunciado.

Finalmente, la parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora ha defendido la "necesidad de un debate sosegado sobre los límites de la libertad de información" y sobre las "noticias falsas y la desinformación de la que se ha beneficiado la ultraderecha" en países como Estados Unidos, según ha razonado.

En esa línea, ha comentado que "no nos sorprende que a la ultraderecha española se le pongan las manos en la cabeza cuando se ponen procesos que intentan parar 'fake news', porque les han beneficiado", y ha sostenido que "la extrema derecha no es creíble" trayendo al Parlamento una PNL para hablar de la libertad de expresión y del derecho a la información cuando, paralelamente, "amenazan con el cierre de medios no afines". Realmente, según ha concluido Mora, lo que desde Vox quieren es "defender que solo ustedes puedan decir lo que quieran decir".