La participación de los médicos en el último día de huelga en Andalucía sube al 28%, con Almería, Cádiz y Huelva al 30%

Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz con motivo de la huelga contra el estatuto marco aprobado por el Ministerio de Sanidad. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El quinto y último día de huelga a la que están convocados los médicos andaluces para reivindicar un Estatuto Marco propio ha obtenido un respaldo del 28,11% del colectivo. Por provincias, Huelva, Almería y Cádiz son las que tienen un mayor seguimiento, con un 36,8%, un 33,56% y un 30,04%, respectivamente. En Córdoba, el seguimiento ha sido del 22,35%; en Granada, del 26,39%; en Jaén, del 20,25%; en Málaga, del 27,99% y en Sevilla, del 29,09%.

Son los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press. El seguimiento de la huelga ha aumentado ligeramente, ya que el lunes, éste fue del 24,72%, el martes, del 25,12%, el miércoles de más de un 27%, y el jueves, del 25,12%, siempre según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Esta huelga está teniendo impacto en la actividad asistencial. Así, el primer día de la huelga de médicos convocada hasta este viernes se saldó con más de 59.200 consultas y operaciones suspendidas en Andalucía. En concreto, fueron 37.400 consultas en Atención Primaria; más de 16.600 consultas externas en los hospitales y más de 850 intervenciones quirúrgicas.

Por su parte, el presidente del SMA, Rafael Ojeda, en declaraciones a los medios, calificaba este jueves de "irresponsable" al Gobierno de España por su falta de diálogo y ha apelado a que el presidente Pedro Sánchez "tome cartas en el asunto". Pese a todo, ha avisado, el colectivo va a mantener las protestas "sin parar ni desfallecer". Para Ojeda, el grado de seguimiento de la huelga es "algo absolutamente insólito" en el colectivo médico, y ha llamado la atención sobre el hecho de que la reivindicación "no es por más retribuciones sino por mejores condiciones de trabajo".

Sobre la posibilidad de entablar un diálogo con el Ministerio, se ha mostrado poco esperanzado ya que la ministra, a su entender, "ha tomado ya la decisión" de cerrar el Estatuto Marco con los sindicatos generalistas. Ha afeado la actitud de Mónica García por sus declaraciones contra los médicos a los que, según Ojeda, "nos descalifica y desprestigia".

La Administración andaluza ha dejado claro el "apoyo" del Gobierno andaluz a las "reivindicaciones" de los médicos. No obstante, ha reconocido la "preocupación" del Ejecutivo autonómico por las "graves consecuencias" que tendrá esta huelga "contra el Gobierno de España" en la asistencia sanitaria. De hecho, ha recordado que los últimos cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre de 2025 tuvieron un coste de 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas.